Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T05:28Z
https://ria.ru/20191022/1560048601.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/140440/42/1404404293_0:152:2240:1411_1036x0_80_0_0_12a2c385e582b29d1dd2fe666e04ba28.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

На бывшей американской базе в Сирии приземлились вертолеты ВКС

05:08 22.10.2019 (обновлено: 05:28 22.10.2019)
1431
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" во время боевой операции в окрестностях освобожденного от боевиков города Эль-Карьятейн
Вертолет Ка-52 Аллигатор во время боевой операции в окрестностях освобожденного от боевиков города Эль-Карьятейн
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
ТАБКА (Сирия), 22 окт – РИА Новости. На военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии, на котором ранее располагалась американская база, приземлились вертолеты ВКС России, безопасность стратегического объекта обеспечивают военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды.
В 2014 году, во время войны в Сирии, построенный 50 лет назад аэродром под Табкой захватили террористы из группировки "Исламское государство"*. Летом 2017 года их выбили отряды оппозиционных Дамаску "Сирийских демократических сил" (СДС), которые занимали проамериканскую позицию. После этого на протяжении более двух лет город Табка со всей провинцией находился под контролем СДС, а на аэродроме появилась американская военная база.
Как отметил один из сирийских офицеров, взлетную полосу разрушили боевики ИГ*. Пришедшие следом за ними американцы не стали ничего восстанавливать.
"Сейчас наши военные разбирают завалы бетона, образовавшиеся после подрыва взлетно-посадочной полосы, а также убирают остатки разбитой техники на летном поле. Там и машины обслуживания, и заправщики, и пожарные машины. Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем", - добавил командир подразделения.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Анкаре необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия
Вчера, 23:05Война в Сирии
Трамп заявил, что американские военные уже десять лет находятся в Сирии
4900011
Обсудить 2
Война в СирииВоздушно-космические силы РоссииСирияРоссия
Рекомендуем
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
РИА
Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
Денежные купюры и монеты США и Украины
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Лента
новостей
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Михаил Сергеевич Горбачев
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Греция. Святая Гора Афон
В РПЦ не считают, что весь Афон перешел на сторону патриарха Варфоломея
Эсминец ВМС США USS Donald Cook
Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
МиГ-25
Американские СМИ рассказали о советской разработке, напугавшей НАТО
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон разоблачила красивую "кандидатку Кремля" в президенты США
Жители сирийского города Камышлы бросают камни в американских военных
Курды закидали американских военных помидорами
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42В Боливии проходят манифестации на фоне подсчета голосов на выборах
05:38Канадский блогер обнаружил на виниловой пластинке зашифрованное послание
05:24Трамп вновь заявил, что хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
05:22Партия Трюдо лидирует на парламентских выборах в Канаде
05:19"Известия": спрос на бензин в России рекордно обрушился
05:10Пушкарев сообщил, что иск ГП против него поступил в суд во Владивостоке
05:08На бывшей американской базе в Сирии приземлились вертолеты ВКС
04:52Президент Боливии Моралес выигрывает выборы уже в первом туре
04:48В Москве один человек погиб при пожаре в пятиэтажке
04:46В Чили военный грузовик задавил протестующего
04:18"Азов" ответил на планы признать полк в США террористическое организацией
03:56В Токио начался цикл церемоний провозглашения нового императора Японии
03:39Экс-депутат Рады обвинил премьера Украины в домогательствах к подчиненному
03:23СМИ: в Боливии применили слезоточивый газ против протестующих после выборов
03:22Милонов предложил ограничить в России продажу детского шампанского
03:20Правнучка Хрущева прокомментировала опубликованное Клинтон "письмо Кеннеди"
03:18СМИ сообщили о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225
03:14В Приморье привлекли к ответственности водителя, проигнорировавшего скорую
03:12Источник: НАСА хочет купить еще одно место в российском "Союзе"
03:09В России представят плацкартный вагон с душем
Лента новостейМолния