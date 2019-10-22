На бывшей американской базе в Сирии приземлились вертолеты ВКС

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время боевой операции в окрестностях освобожденного от боевиков города Эль-Карьятейн

ТАБКА (Сирия), 22 окт – РИА Новости. На военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии, на котором ранее располагалась американская база, приземлились вертолеты ВКС России, безопасность стратегического объекта обеспечивают военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды.

В 2014 году, во время войны в Сирии, построенный 50 лет назад аэродром под Табкой захватили террористы из группировки "Исламское государство"*. Летом 2017 года их выбили отряды оппозиционных Дамаску "Сирийских демократических сил" (СДС), которые занимали проамериканскую позицию. После этого на протяжении более двух лет город Табка со всей провинцией находился под контролем СДС, а на аэродроме появилась американская военная база.

Как отметил один из сирийских офицеров, взлетную полосу разрушили боевики ИГ*. Пришедшие следом за ними американцы не стали ничего восстанавливать.

"Сейчас наши военные разбирают завалы бетона, образовавшиеся после подрыва взлетно-посадочной полосы, а также убирают остатки разбитой техники на летном поле. Там и машины обслуживания, и заправщики, и пожарные машины. Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем", - добавил командир подразделения.

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Анкаре необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.