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РИА Новости

В Чили военный грузовик задавил протестующего

04:46 22.10.2019
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© REUTERS / Ivan AlvaradoПротестующий во время акции протеста в Сантьяго
Протестующий во время акции протеста в Сантьяго
© REUTERS / Ivan Alvarado
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Военный грузовик переехал одного из демонстрантов во время протестов в Чили, мужчина скончался, сообщает радиостанция BioBioChile.
Мужчина в возрасте 22 лет был сбит военным грузовиком в городе Талькауано. Сообщается, что военные прибыли на место из-за сообщений о грабеже. После прибытия военных несколько людей попытались скрыться, грузовик сбил одного из убегающих, так как водитель "не смог затормозить".
Протесты в Чили начались из-за того, что 6 октября власти решили повысить цены на проезд в метро на 30 песо (0,042 доллара). Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, начали жечь торговые центры и автобусы. 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника, был объявлен комендантский час. Ранее сообщалось, что погибли 11 человек.
Протестующий во время акции протеста в Сантьяго
Вчера, 22:27РИА Новости
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