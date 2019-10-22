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РИА Новости

В Токио начался цикл церемоний провозглашения нового императора Японии

03:56 22.10.2019
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© РИА Новости / Иван ЗахарченкоНарухито
Нарухито
© РИА Новости / Иван Захарченко
Нарухито. Архивное фото
ТОКИО, 22 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Цикл торжественных церемоний, связанных с официальным провозглашением нового императора Японии Нарухито начался в Токио с ритуального объявления об этом богам Трех святилищ.
Император Нарухито, облаченный в ритуальные белоснежные одежды, вошел в храм Касикодокоро, в котором поклоняются богине Солнца Аматэрасу Омиками – верховного божества синтоистского пантеона.
В храм внесли также две из трех императорских регалий - меч Кусанаги-но-цуруги и яшму магатама. Согласно летописям и мифам, яшму носила богиня Солнца. Считается, что это самое древнее из Трех сокровищ – императорских регалий. Меч Кусанаги-но-цуруги перешел от нее во владение легендарного императора Дзимму, правившего с 660 до 585 года до нашей эры. Сама регалия находится в храме Ацута-дзингу в Нагое, в императорском дворце хранится ее копия.
В храме император зачитал текст, который объявляет богам о его восшествии на престол.
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После храма Касикодокоро император Нарухито совершит поклонение еще в двух храмах, входящих в Три святилища на территории императорского дворца: в храме Корэйдэн – месте почитания душ императоров и членов императорской семьи, и в храме Синдэн – месте почитания богов синтоистского пантеона.
После императора поклонение в храмах совершит императрица Масако. Она также будет облачена в белоснежные одежды. Традиции этого ритуального наряда монархов восходят к VIII веку.
Затем во дворе перед храмом Касикодокоро поклонение богине Аматэрасу Омиками совершат члены императорской семьи и представители трех ветвей власти, включая премьер-министра Синдзо Абэ.
В 13.00 (7.00 мск) в императорском дворце начнется главная церемония официального провозглашения императора – Сокуирэй Сэйдэн-но-ги. На церемонию приглашено около 2 тысяч гостей, в их числе 400 человек – главы государств и представители 180 стран. В их числе короли Нидерландов, Бельгии и Испании, принц Уэльсский Чарльз, зампредседателя КНР Ван Цишань, вице-спикер российского Совета Федерации Ильяс Умаханов, министр транспорта США Элейн Чао и премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Ён.
Вечером во дворце императорская чета даст торжественный прием для иностранных гостей.
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