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РИА Новости

СМИ: в Боливии применили слезоточивый газ против протестующих после выборов

03:23 22.10.2019
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© www.emborus.comБоливия
Боливия
© www.emborus.com
Боливия. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Полиция Боливии применила слезоточивый газ против протестующих, собравшихся в Ла-Пас перед зданием, где ведется подсчет голосов на президентских выборах, издание Pagina Siete.
Почти сутками ранее были опубликованы данные подсчета 83% голосов, затем верховный избирательный суд (исполняет функции ЦИК) перестал обновлять данные, оппозиция и наблюдатели забеспокоились.
Демонстранты также блокировали движение транспорта здания.
Между сторонниками двух основных кандидатов начались столкновения, полиция была вынуждена вмешаться.
Сейчас подсчет голосов возобновился. После обработки 95,02% голосов лидирует действующий глава государства Эво Моралес. Его отрыв составляет 9,34%. Чтобы победить в первом туре выборов, кандидату надо набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%.
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