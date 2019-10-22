СМИ: в Боливии применили слезоточивый газ против протестующих после выборов

Почти сутками ранее были опубликованы данные подсчета 83% голосов, затем верховный избирательный суд (исполняет функции ЦИК) перестал обновлять данные, оппозиция и наблюдатели забеспокоились.

Сейчас подсчет голосов возобновился. После обработки 95,02% голосов лидирует действующий глава государства Эво Моралес. Его отрыв составляет 9,34%. Чтобы победить в первом туре выборов, кандидату надо набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%.