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РИА Новости

Милонов предложил ограничить в России продажу детского шампанского

03:22 22.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловДепутат Госдумы Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Депутат Госдумы Виталий Милонов. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил Министерству промышленности и торговли РФ ограничить в России продажу детского шампанского.
Милонов в своем обращении к главе министерства Денису Мантурову (текст есть в распоряжении РИА Новости) пишет, что детские шампанское и сигареты не содержат в себе ни алкоголя, ни никотина, но уже с юных лет формируют у детей лояльное отношение ко взрослым "прообразам" этих товаров.
"Аналогичная ситуация складывается вокруг популярных сейчас так называемых детских татуировок и детской косметики - буквально с первых лет жизни детям навязывают искаженные представления о внешности, которые перерастают в нечто большее в подростковом возрасте", - полагает депутат.
Милонов также опирается на мнение родителей и психологов, которые, по его словам, считают, что перечисленные товары представляют опасность для здорового развития детей.
"Замена алкоголя сладким лимонадом, сигарет - шоколадом, навязывание идеалов взрослой вульгарности искажают у подрастающего поколения критическое восприятие и закладывают повышенную толерантность к употреблению полноценного алкоголя и табака в будущем. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность ограничения свободной продажи данных товаров на территории Российской Федерации ввиду их реальной опасности для здорового развития юных соотечественников", - обращается к министру депутат.
Одна из улиц старого города в Вильнюсе. Архивное фото
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