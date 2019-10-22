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РИА Новости

Правнучка Хрущева прокомментировала опубликованное Клинтон "письмо Кеннеди"

03:20 22.10.2019 (обновлено: 03:47 22.10.2019)
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© AP PhotoПрезидент США Джон Кеннеди и Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев с переводчиком в Вене. 1961 год
Президент США Джон Кеннеди и Председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев с переводчиком в Вене. 1961 год
© AP Photo
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев мог бы жестко отреагировать на письмо от президента США Джон Кеннеди, составленное с нарушением норм дипломатического протокола, считает правнучка советского лидера Нина Хрущева.
Ранее Белый дом опубликовал письмо президента Дональда Трампа турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой операции в Сирии. В нем американский лидер призывал коллегу "не валять дурака" и "не подводить весь мир" военной операцией. Вскоре в социальных сетях появился документ на бланке Белого дома, составленный в похожих выражениях, но якобы адресованный от Кеннеди Хрущеву в 1962 году во время "карибского кризиса". Этот документ с комментарием "Найдено в архивах…" опубликовала на своей странице в Twitter бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.
"Если бы оно было написано, я надеюсь, что Хрущев ему (Кеннеди) ответил бы в том же духе и показал "кузькину мать". Потому что это совершенно неприемлемый разговор, как бы вы ни были не согласны политически", - заявила Хрущева в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
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Она также выразила уверенность, что Кеннеди "не был таким идиотом, чтобы не следовать протоколу".
"Не знаю, могло ли подобное письмо быть в то время. Как мы знаем, Хрущев не чурался выражений, вспомним ту же "кузькину мать" и всякие разные… Но были люди и с той, и с другой стороны очень дипломатически ответственные, которые знали, что дипломатический язык таким образом не должен звучать", - сказала Хрущева.
Она напомнила, что представители Демократической партии США, включая Клинтон, уже три года подвергают критике Трампа за его стиль общения с иностранными лидерами. Однако, отметила Хрущева, ранее в таком поведении в отношении иностранных лидеров были замечены и сама Клинтон, и бывший президент США Барак Обамы, в администрации которого она работала. В частности, оба политика нелицеприятно высказывались о президенте России Владимире Путине
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"Оскорблять государственных лидеров – это последнее дело, это абсолютно неприемлемо… Как бы вы ни были не согласны, есть дипломатический протокол, по которому вы обязаны себя вести", - добавила Хрущева, указав, что лично не является сторонником российского президента.
Также она высказала мнение, что часть американцев воспримут "письмо" Кеннеди всерьез и "будут считать, что он показал Хрущеву "кузькину мать".
"Сейчас в США такая демократическая линия, что с врагами нужно разговаривать таким образом до тех пор, пока это (не делает) президент Трамп – тогда это стыдно… Это расстроенное, расчетверенное сознание, что во время холодной войны, предположим, это было возможно, а во время Трампа это нельзя", - сказала Хрущева.
Правнучка советского вождя уже 30 лет проживает в США и работает профессором New School в Нью-Йорке.
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Дональд ТрампХиллари КлинтонНикита ХрущевДжон Кеннеди (политик)ТурцияРоссияСССРСШАВ мире
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