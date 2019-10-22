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РИА Новости

СМИ сообщили о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225

03:18 22.10.2019
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© РИА Новости / Ирина Александрова / Перейти в фотобанкСамолет Ан-225 "Мрия". Архивное фото
Самолет Ан-225 Мрия. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Александрова
Перейти в фотобанк
Самолет Ан-225 "Мрия". Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинское конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г. Ивченко может передать Китаю ключевые технологические наработки по самому большому в мире транспортному самолету Ан-225 "Мрия", сообщает китайское издание Sohu.
Как отмечает автор материала, если Пекин получит в свое распоряжение ключевые технологические наработки по данной модели, это выведет его возможности мобильного развертывания и потенциал стратегических перевозок на мировой уровень, а также сэкономит китайским авиастроительным предприятиям огромное количество времени, людских и финансовых ресурсов на исследование и разработку транспортных самолетов.
АН-225 с Бураном на внешней подвеске в полете
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В 2016 году телеканал CCTV сообщил, что украинское государственное предприятие "Антонов" и China Airspace договорились о передаче Китаю права собственности на Ан-225. Позднее компания "Антонов" опровергла эту информацию.
Ан-225 "Мрия", разработанный и сконструированный ОКБ им. О.К. Антонова во времена бывшего Советского Союза, на момент своего появления был самым большим транспортным самолетом в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 640 тонн, длина составляет 84 метра, размах крыла — 88,4 метра, максимальная грузоподъемность — 250 тонн. В мире существует только один летный экземпляр Ан-225.
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Ан-225 "Мрия"КитайУкраинаВ мире
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