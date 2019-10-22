СМИ сообщили о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225

Как отмечает автор материала, если Пекин получит в свое распоряжение ключевые технологические наработки по данной модели, это выведет его возможности мобильного развертывания и потенциал стратегических перевозок на мировой уровень, а также сэкономит китайским авиастроительным предприятиям огромное количество времени, людских и финансовых ресурсов на исследование и разработку транспортных самолетов.