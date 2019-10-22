В Приморье привлекли к ответственности водителя, проигнорировавшего скорую

ВЛАДИВОСТОК, 22 окт – РИА Новости. Полицейские установили личность водителя внедорожника, который не пропустил скорую помощь в центре Владивостока, и завели на него административное дело, сообщает краевое управление МВД.

Видеозапись инцидента на выходных вызвала общественный резонанс. На видео видно, как белый Toyota Land Cruiser Prado движется в пробке по левой полосе, не давая проехать скорой. Когда машины в соседнем ряду дают внедорожнику место, чтобы перестроиться, он продолжает ехать по своей полосе, игнорируя сирену спецмашины. Полиция начала проверку.