Источник: НАСА хочет купить еще одно место в российском "Союзе"

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. НАСА рассматривает возможность покупки одного места в корабле "Союз МС-17", который полетит на Международную космическую станцию в октябре 2020 года, среди астронавтов выбран наиболее вероятный кандидат, сообщил РИА Новости один из участников переговоров на 70-м международном астронавтическом конгрессе в Вашингтоне.

В понедельник администратор НАСА Джим Брайденстайн заявил, что решение о том, помогать ли США с доставкой астронавтов на МКС в 2020 году, если не будут готовы новые американские корабли, остается за Россией. Он добавил, что представители российской и американской космических отраслей уже обсуждали возможность выделения США места в "Союзе".

"Ведутся предварительные переговоры между НАСА и Роскосмосом. Но официального обращения от НАСА в Роскосмос по заключению контракта пока не было", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства отметил, что приобретение места на корабле, запуск которого намечается на 14 октября 2020 года, позволит НАСА обеспечить пребывание на МКС как минимум одного астронавта до весны 2021 года. Сейчас в экипаж "Союза МС-17" включены россияне Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Третье место пока вакантно.

По словам участника переговоров, в качестве наиболее вероятного кандидата на полет на "Союзе МС-17" рассматривается астронавт НАСА Стивен Боуэн. Недавно он прошел курс подготовки к полетам на российских кораблях и за оставшийся год можно успеть подготовить его как полноценного члена экипажа.

В конце сентября Брайденстайн в интервью CNN сообщил, что из-за постоянных задержек первых запусков новых американских кораблей с экипажами агентству, скорее всего, предстоит купить дополнительные места на кораблях "Союз" в 2020 году, чтобы обеспечить присутствие своих астронавтов на МКС.

В начале октября некоторые СМИ со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по пилотируемым программам Сергея Крикалева сообщили, что экипаж корабля "Союз МС-17" впервые в истории полетов к МКС будет полностью состоять из российских космонавтов, но в случае необходимости одного из них может заменить астронавт.

В настоящее время последнее приобретенное НАСА место - на корабле "Союзе МС-16", стартующем весной 2020 года. Оно обеспечит пребывание на МКС как минимум одного астронавта до осени будущего года. В дальнейшем США планируют доставлять астронавтов на станцию на новых кораблях Dragon и Starliner, пуски которых неоднократно переносились.

В 2011 году была выведена из эксплуатации американская многоразовая пилотируемая транспортная система Space Shuttle. После этого экипажи на МКС доставляют только российские корабли "Союз".

В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon - компанией SpaceX и Starliner - компанией Boeing.

В марте Crew Dragon совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. Запуск на станцию первого корабля Starliner без экипажа намечается на 17 декабря.