В Катаре предложили метод борьбы с "фейками"

ДОХА, 22 окт - РИА Новости, Юлия Троицкая. Ученые в Катаре создали программу для оценки объективности СМИ и проверили с ее помощью ряд журналистских материалов ведущих мировых СМИ. Главный ученый Института Катара по компьютерным исследованиям при университете Хамада бен Халифа доктор наук Преслав Наков рассказал РИА Новости, как защититься от дезинформации и пропаганды.

"Мы создали агрегатор TANBIH, что по-арабски означает "предупреждение", который проверяет факты, преподносимые СМИ, указывает на пристрастия разных медиа и предупреждает, если в их текстах или видеоряде встречается пропаганда. Для ведения пропаганды обязательно нужно использовать определенные техники, иначе это не западет в душу аудитории", - отметил Наков.

По его словам, созданная катарским институтом программа существует для анализа данных в СМИ на английском и арабском языках, но проводились эксперименты и с десятью другими языками. Кроме того, ее алгоритм не слишком завязан на языках.

"У нас нейронные сети, если у нас данные с разметками есть, систему легко обучить другому языку", - добавил Наков.

Он пояснил, что программа анализирует написанное по множеству параметров: с точки зрения, какие слова и с каким оттенком используются, много ли в тексте эмоций, субъективной информации, есть ли элементы устрашения, логические противоречия или ошибки, попытки навязывать мнение, существует ли взаимосвязь между заголовком и текстом, какие темы обсуждаются, как люди реагируют на публикации, например, ссылаются ли на них, приводя доводы в защиту своей позиции.

"Анализируется не только содержание СМИ, но и их профили в социальных сетях, Youtube-каналы, мы смотрим не только, что говорится, но и как говорится, много ли там пафоса, эмоций", - пояснил он.

По мнению создателей программы, лучший способ против дезинформации и пропаганды - это образование и развитие критического мышления.