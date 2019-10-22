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РИА Новости

В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки

02:48 22.10.2019
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© AP Photo / Peter MorrisonСеверная Ирландия
Северная Ирландия
© AP Photo / Peter Morrison
Северная Ирландия. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Однополые браки и аборты стали законными в Северной Ирландии, теперь они легализованы на всей территории Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
Соответствующие поправки выдвинули летом депутаты от Лейбористской партии в британском парламенте. В полночь (02.00 вторника мск) поправки вступили в силу, после того как североирландские парламентарии не смогли их заблокировать.
"Право женщин на безопасный аборт и однополые браки теперь стали законными в Северной Ирландии", - подтвердил в Twitter лидер лейбористов Джереми Корбин.
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
8 октября, 16:10РИА Новости
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