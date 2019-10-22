Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T02:45Z
https://ria.ru/20191022/1560048056.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153656/80/1536568060_0:0:3026:1703_1036x0_80_0_0_b581756b76eae829837044ea09d240dd.jpg
РИА Новости

Трампу хотят запретить использовать его собственность для проведения встреч

02:45 22.10.2019
143
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Сенаторы-демократы представили законопроект, призванный запретить администрации Дональда Трампа проводить встречи с иностранными лидерами на территории собственности, которой владеет президент.
Законопроект под названием SWAMP (Scrutinizing White House Activities that Make Profits - Изучение деятельности Белого дома, которая приносит прибыль) был представлен сенаторами Джеффом Меркли, Эдом Марки, Мэзи Хироно.
"Настало время вмешаться конгрессу и дать ясно понять: президент Трамп не может получать прибыль от его встреч с иностранными лидерами - ни с "Большой семеркой", ни с кем другим", - говорится в опубликованном заявлении Меркли.
Политические противники Трампа не раз обвиняли его в наживе и саморекламе за счет налогоплательщиков. Трамп это категорически отрицает. Кроме того, Трампа обвиняют в конфликте интересов в связи с тем, что он по-прежнему владеет своим бизнесом после избрания президентом и лишь передал его во временное управление сыновьям. Трамп в ответ заявляет, что президент США не обязан избавляться при избрании от бизнес-активов.
Ранее Трамп заявил, что больше не рассматривает принадлежащий ему курорт Trump National Doral Miami как место для саммита G7 на фоне критики как со стороны демократов, так и республиканцев.
До этого Белый дом сообщал, что саммит G7 пройдет 10-12 июня в Trump National Doral Resort в Майами. В пятницу, 18 октября, несколько влиятельных конгрессменов США представили законопроект, направленный на то, чтобы предотвратить финансирование проведения саммита на курорте, принадлежащем Трампу.
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
20 октября, 11:32Радио Sputnik
Трамп передумал проводить саммит G7 "у себя" в Майами
000010
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Северная Ирландия
В Северной Ирландии легализовали аборты и однополые браки
РИА
Новости
Девушка во время сна в самолете
Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом
Президент Боливии Эво Моралес
Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
Вагон
В России представят плацкартный вагон с душем
Лента
новостей
Алексей Пушков
Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
Катар
В Катаре предложили метод борьбы с "фейками"
Эсминец ВМС США USS Donald Cook
Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье
Наручники
Япония подтвердила задержание профессора в Китае
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
Михаил Сергеевич Горбачев
Горбачев озвучил победителей в холодной войне
Денежные купюры и монеты США и Украины
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Военнослужащие США в Афганистане
СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
Пленные гитлеровцы под Сталинградом
Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:54ОАГ обеспокоена тем, как идет подсчет голосов на выборах президента Боливии
05:42В Боливии проходят манифестации на фоне подсчета голосов на выборах
05:38Канадский блогер обнаружил на виниловой пластинке зашифрованное послание
05:24Трамп вновь заявил, что хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
05:22Партия Трюдо лидирует на парламентских выборах в Канаде
05:19"Известия": спрос на бензин в России рекордно обрушился
05:10Пушкарев сообщил, что иск ГП против него поступил в суд во Владивостоке
05:08На бывшей американской базе в Сирии приземлились вертолеты ВКС
04:52Президент Боливии Моралес выигрывает выборы уже в первом туре
04:48В Москве один человек погиб при пожаре в пятиэтажке
04:46В Чили военный грузовик задавил протестующего
04:18"Азов" ответил на планы признать полк в США террористическое организацией
03:56В Токио начался цикл церемоний провозглашения нового императора Японии
03:39Экс-депутат Рады обвинил премьера Украины в домогательствах к подчиненному
03:23СМИ: в Боливии применили слезоточивый газ против протестующих после выборов
03:22Милонов предложил ограничить в России продажу детского шампанского
03:20Правнучка Хрущева прокомментировала опубликованное Клинтон "письмо Кеннеди"
03:18СМИ сообщили о готовности украинского КБ передать Китаю наработки по Ан-225
03:14В Приморье привлекли к ответственности водителя, проигнорировавшего скорую
03:12Источник: НАСА хочет купить еще одно место в российском "Союзе"
Лента новостейМолния