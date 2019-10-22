Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.

Операция завершилась 16 октября, однако известно об этом стало только сейчас.

Как утверждается в сообщении, поход эсминца за Полярный круг "укрепил приверженность Соединенных Штатов региональной безопасности и стабильности".

USS Donald Cook относится к эсминцам УРО (с управляемым ракетным вооружением), он был введен в эксплуатацию в 1998 году. Основным вооружением корабля являются крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2,5 тысячи километров, способные нести ядерные заряды. На борту USS Donald Cook располагается от 56 до 96 ракет этого типа.

В США уже не раз заявляли о необходимости противостоять растущему российскому влиянию в Арктике. Так, госсекретарь Майк Помпео выражал обеспокоенность "российскими притязаниями" на международные воды Северного морского пути и планами соединить его с китайским морским "Шелковым путем". Бывший советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пообещал, что Вашингтон в скором времени установит круглогодичное присутствие в Арктике. По его словам, это станет возможным, когда будут введены в строй новые американские ледоколы.