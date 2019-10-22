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РИА Новости

Эсминец ВМС США проследил за "морской активностью" России в Заполярье

02:43 22.10.2019
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© Фото : U.S. Navy photo by Chief Journalist Mate Alan J. BaribeauЭсминец ВМС США USS Donald Cook
Эсминец ВМС США USS Donald Cook
© Фото : U.S. Navy photo by Chief Journalist Mate Alan J. Baribeau
Эсминец ВМС США USS Donald Cook. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Американский ракетный эсминец USS Donald Cook (DDG 75) провел "мониторинг" морской активности России в Заполярье, об этом сообщается на сайте командования шестым флотом ВМС США.
Операция завершилась 16 октября, однако известно об этом стало только сейчас.
Американский ледокол в Арктике
19 июля, 01:35РИА Новости
Береговая охрана США потребовала ледоколы для конкуренции с РФ в Арктике
Как утверждается в сообщении, поход эсминца за Полярный круг "укрепил приверженность Соединенных Штатов региональной безопасности и стабильности".
USS Donald Cook относится к эсминцам УРО (с управляемым ракетным вооружением), он был введен в эксплуатацию в 1998 году. Основным вооружением корабля являются крылатые ракеты "Томагавк" с дальностью полета до 2,5 тысячи километров, способные нести ядерные заряды. На борту USS Donald Cook располагается от 56 до 96 ракет этого типа.
В США уже не раз заявляли о необходимости противостоять растущему российскому влиянию в Арктике. Так, госсекретарь Майк Помпео выражал обеспокоенность "российскими притязаниями" на международные воды Северного морского пути и планами соединить его с китайским морским "Шелковым путем". Бывший советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон пообещал, что Вашингтон в скором времени установит круглогодичное присутствие в Арктике. По его словам, это станет возможным, когда будут введены в строй новые американские ледоколы.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва открыта для "самого широкого" сотрудничества в Арктике и что в этом регионе нет поводов для конфликтов. По его словам, Россия рассматривает Арктику как "пространство мира, стабильности, продуктивного сотрудничества".
Американские военные во время учений на Аляске
24 мая, 13:00Радио Sputnik
Арктика – территория диалога и перспектив. Но не для американских военныхВыпускников Академии береговой охраны США воодушевили новыми ледоколами и пообещали вернуть американское лидерство в Арктике. Попутно припугнув Россией.
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Шестой флот СШААрктикаРоссияСШАВ мире
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