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РИА Новости

Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок

02:09 22.10.2019 (обновлено: 02:46 22.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Избирательная комиссия Боливии впервые с воскресенья обновила данные подсчета голосов на президентских выборах, после обработки 95,02% голосов лидирует действующий глава государства Эво Моралес.
Согласно обновлённым данным, Моралес набирает 46,41%, а его главный соперник Карлос Меса - 37,07% голосов.
Таким образом, отрыв Моралеса составляет 9,34%. Чтобы победить в первом туре выборов, кандидату надо набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%.
Данные подсчета 83% голосов были опубликованы почти сутками ранее и показывали более значительный разрыв: 45,28% против 38,16%. Моралес призвал дождаться завершения подсчета, прежде чем говорить о втором туре. Затем верховный избирательный суд (исполняет функции ЦИК) перестал обновлять данные, оппозиция и наблюдатели забеспокоились.
Представители верховного избирательного суда теперь заявили, что обновление информации прекратилось, чтобы избежать "путаницы" с подсчетами региональных избирательных судов.
Канатная дорога в Боливии
20 октября, 22:47РИА Новости
Член ЦИК России оценил ход голосования на выборах президента Боливии
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