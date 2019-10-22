Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок

МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Избирательная комиссия Боливии впервые с воскресенья обновила данные подсчета голосов на президентских выборах, после обработки 95,02% голосов лидирует действующий глава государства Эво Моралес.

Согласно обновлённым данным, Моралес набирает 46,41%, а его главный соперник Карлос Меса - 37,07% голосов.

Таким образом, отрыв Моралеса составляет 9,34%. Чтобы победить в первом туре выборов, кандидату надо набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%.

Данные подсчета 83% голосов были опубликованы почти сутками ранее и показывали более значительный разрыв: 45,28% против 38,16%. Моралес призвал дождаться завершения подсчета, прежде чем говорить о втором туре. Затем верховный избирательный суд (исполняет функции ЦИК) перестал обновлять данные, оппозиция и наблюдатели забеспокоились.