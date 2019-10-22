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РИА Новости

Горбачев озвучил победителей в холодной войне

01:30 22.10.2019 (обновлено: 05:00 22.10.2019)
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Сергеевич Горбачев
Михаил Сергеевич Горбачев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Завершение холодной войны между Советским Союзом и странами Запада было общей победой, однако лидеры западных стран объявили себя выигравшей стороной, не учитывая, как это будет воспринято в России. Такое мнение в интервью немецкой газете Welt am Sonntag высказал экс-президент СССР Михаил Горбачев, выдержки из беседы опубликованы на сайте "Горбачев-фонд".
"Окончание холодной войны было нашей общей победой, но западные политики, и прежде всего США, объявили победителями себя. Трубили об этом повсюду. И, кстати говоря, средства массовой информации пошли у них на поводу", - заявил Горбачев, отвечая на вопрос о действиях Запада после завершения холодной войны.
Президент СССР И США Михаил Горбачев и Джордж Буш в Кремле после подписания Договора о сокращении стратегического оружия. В центре - переводчик М.С. Горбачева Павел Палажченко. 1991 год
20 августа, 19:51РИА Новости
Горбачев заявил о необходимости диалога между Россией и США
По его словам, лидеры западных стран не учли, как подобная трактовка завершения противостояния будет воспринята в России и как это повлияет на будущие взаимоотношения. При этом Запад начал вести себя как, как будто ему "все позволено", добавил экс-президент СССР.
Горбачев констатировал, что страны Запада "не выдержали испытания новой эпохой", и в этом заключается основная причина нынешних разногласий между ними и Россией.
"В последнее время в Европе некоторые политические деятели все серьезнее начинают задумываться о том, что попытки изоляции России идут во вред всем, что нужно совместно искать выход, устраивающий все стороны. Об этом, я знаю, задумываются и в России", - заключил бывший советский лидер.
Холодная война — глобальное геополитическое, военное, экономическое и идеологическое противостояние в период с 1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств, которые возглавлялись СССР и США. В декабре 1989 года Горбачев и американский президент Джордж Буш-старший официально объявили о завершении холодной войны, документально окончание противостояния было закреплено в принятой в 1990 году "Парижской хартии для новой Европы".
Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев. 26 марта 1989
12 марта, 08:00РИА Новости
"Победили мы, а не они". Как НАТО обманула Россию
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Обсудить 25
Холодная война (1946-1991)Михаил ГорбачевРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну по такой глупой логике все страны побеждают в любой войне, ведь война же заканчивается. А упадок и разграбление проигравших - это так, перегибы на местах в радостной эйфории от окончания войны
22 октября, 01:56
Виктор Мельников
6930002
Сша получили полный контроль над экономикой России и всеми сферами жизни, что получила Россия, кроме утечки мозгов?
22 октября, 02:35
ODOR SCROTUM
6631003
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