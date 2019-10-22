В Эквадоре восстановили объем производства нефти

МЕХИКО, 22 окт - РИА Новости. Минэнерго Эквадора сообщило о восстановлении уровня добычи нефти в стране, после того как ряд месторождений в Амазонии, ранее блокированных протестующими индейцами, вернулись к нормальной работе.

"После возобновления деятельности на нефтяных месторождениях региона Амазонии министерство энергетики и невозобновляемых природных ресурсов сообщает, что национальная добыча нефти восстановилась, достигнув сегодня 527.459 баррелей нефти в день", - говорится в заявлении министерства в Twitter.

В начале октября в Эквадоре прошли массовые манифестации недовольных экономическими реформами. Была объявлена мобилизация представителей коренных народов для протеста против экономической политики правительства. Протестующие среди прочего заблокировали работу пяти нефтяных месторождений, что привело к остановке трансандинского нефтепровода. Президент Эквадора объявлял режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из Кито в город Гуаякиль.