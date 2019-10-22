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РИА Новости

Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией

00:52 22.10.2019 (обновлено: 00:53 22.10.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
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Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал готовность американского лидера Дональда Трампа к войне с Турцией отметив, что ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".

"Из невиданного: по словам Помпео, при необходимости Трамп готов к военным действиям против Турции (!). Ещё не было такого, чтобы США угрожали ударами союзнику по НАТО. Похоже на риторику", - написал Пушков в Twitter.

Сенатор при этом добавил, что турецкое руководство "вряд ли их удастся устрашить".
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Майк ПомпеоДональд ТрампНАТОАлексей ПушковТурцияРоссияСШАВ мире
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