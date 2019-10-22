Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США

В понедельник компания Facebook заявила о блокировке аккаунтов из Ирана и России в рамках борьбы с зарубежным влиянием. Целями этих сетей в Facebook назвали США, Северную Африку и Латинскую Америку компания. В этих аккаунтах якобы публиковались сообщения, касающиеся выборов в США, окружающей среды, расовых противоречий, политических кандидатов и других тем.

В апреле был опубликован доклад уже бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в Штатах в 2016 году, "сговоре" команды президента США Дональда Трампа с властями России, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.