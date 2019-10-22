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РИА Новости

Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США

00:28 22.10.2019 (обновлено: 01:33 22.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о "вмешательстве" России, Ирана и Китая в американские выборы 2020 года.
Ранее Цукерберг в интервью телеканалу NBC News заявил, что компания якобы зафиксировала попытки вмешательства в американские выборы 2020 года со стороны России, Китая и Ирана.

"Вот вам и "фейкньюз в соцсетях". Дешево и сердито", - написала Захарова в Facebook.

В понедельник компания Facebook заявила о блокировке аккаунтов из Ирана и России в рамках борьбы с зарубежным влиянием. Целями этих сетей в Facebook назвали США, Северную Африку и Латинскую Америку компания. В этих аккаунтах якобы публиковались сообщения, касающиеся выборов в США, окружающей среды, расовых противоречий, политических кандидатов и других тем.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в предвыборной кампании в США практически неизбежно будет разыграна "российская карта".
В апреле был опубликован доклад уже бывшего спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в Штатах в 2016 году, "сговоре" команды президента США Дональда Трампа с властями России, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.
Президент России Владимир Путин
12 октября, 13:50Медиавойны
Путин пошутил о роли RT во вмешательстве в американские выборы
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Мария ЗахароваМИД РФМарк ЦукербергРоссияСШАFacebook, Inc.В мире
Популярные комментарии
Пора наказать Фейсбук за пронацистскую немотивированную цензуру.
22 октября, 01:23
АОАлександр Орлов
2810001
Да задолбали американцы своим вмешиванием. Пусть считают как считают. Куда только пиндосы не вмешивались. Пусть на себя посмотрят и успокоятся.
22 октября, 01:29
Евгений Гужов
1600001
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