СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пентагон начал подготовку плана полного вывода войск из Афганистана, сообщает телеканал Пентагон начал подготовку плана полного вывода войск из Афганистана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей военного ведомства.

Как отмечают источники, подготовка находится на этапе планирования и осуществляется в качестве "меры предосторожности" на тот случай, если президент США Дональд Трамп неожиданно сделает заявление о полномасштабном выводе войск из Афганистана, как это случилось с заявлением о выводе контингента из Сирии. На данный момент от Белого Дома не поступало распоряжений о полном отводе войск из Афганистана, уточняет телеканал.

Ранее издание New York Times сообщило, что США уже начали сокращать военное присутствие в Афганистане и вывели две тысячи военнослужащих, несмотря на отсутствие соглашения с "Талибаном".

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил, что США могут сократить военное присутствие в Афганистане до 8,6 тысячи человек без ущерба для контртеррористической операции против террористических группировок "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*.

В течение последних месяцев США вели переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. В начале сентября глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней. Однако затем подписание соглашения сорвалось из-за позиции американской администрации.

Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Глава Пентагона Марк Эспер 13 октября заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военных из Сирии.