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РИА Новости

СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана

00:18 22.10.2019
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© AP Photo / Hoshang HashimiВоеннослужащие США в Афганистане
Военнослужащие США в Афганистане
© AP Photo / Hoshang Hashimi
Военнослужащие США в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Пентагон начал подготовку плана полного вывода войск из Афганистана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей военного ведомства.
Как отмечают источники, подготовка находится на этапе планирования и осуществляется в качестве "меры предосторожности" на тот случай, если президент США Дональд Трамп неожиданно сделает заявление о полномасштабном выводе войск из Афганистана, как это случилось с заявлением о выводе контингента из Сирии. На данный момент от Белого Дома не поступало распоряжений о полном отводе войск из Афганистана, уточняет телеканал.
Ранее издание New York Times сообщило, что США уже начали сокращать военное присутствие в Афганистане и вывели две тысячи военнослужащих, несмотря на отсутствие соглашения с "Талибаном".
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Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил, что США могут сократить военное присутствие в Афганистане до 8,6 тысячи человек без ущерба для контртеррористической операции против террористических группировок "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*.
В течение последних месяцев США вели переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. В начале сентября глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней. Однако затем подписание соглашения сорвалось из-за позиции американской администрации.
Трамп 7 октября заявил, что США начали выводить войска с северо-востока Сирии. Глава Пентагона Марк Эспер 13 октября заявил, что США выведут еще около 1 тысячи военных из Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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