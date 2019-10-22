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РИА Новости

Экс-премьер Латвии заявил, что его страна попала в "пятую точку"

00:14 22.10.2019 (обновлено: 05:05 22.10.2019)
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CC0 / NakNakNak / Рига
Рига
CC0 / NakNakNak /
Рига . Архивное фото
РИГА, 22 окт — РИА Новости. Экс-премьер-министр Латвии Вилис Криштопанс считает, что его страна попала в "пятую точку", поскольку политики, которые пришли ему на смену, не смогли справиться со своими задачами.
"Двадцать лет назад я оставил будущим политикам страну. Тогда в Латвии жили 2,4 миллиона человек, бездефицитный бюджет, а внешний долг - в 21 раз меньше, чем сейчас. Тогда у нас не было очередей на обследования в поликлинике, мы всех могли вылечить за бюджетные деньги. Если бы знал, в какую задницу попадет страна после меня, я бы из политики не ушел", - сказал Криштопанс журналистам.
Криштопанс был премьер-министром Латвии в 1998-99 годах. Латвия вступила в ЕС и НАТО в 2004 году. Сейчас население страны составляет около 1,9 миллиона человек.
Рига в Латвии
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