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РИА Новости

Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах

00:34 22.10.2019 (обновлено: 04:52 22.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Интернет-магазин Ozon запустил реферальную программу, предложив клиентам зарабатывать на привлечении новых пользователей и генерации повторных заказов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Участникам новой реферальной программы Ozon присваивается статус "Менеджер": для этого нужно заполнить анкету на сайте и делать на площадке покупки на сумму не менее 2,5 тысячи рублей в месяц. Менеджер получает уникальный реферальный промокод и получает баллы за каждый заказ с использованием этого промокода", - рассказали в компании.
Баллы Ozon можно использовать для оплаты от 25% до 100% стоимости заказов на площадке или конвертировать по расчету "1 балл эквивалентен 1 рублю". В дальнейшем менеджеры также смогут зарабатывать на возврате старых клиентов и проводить собственные акции, добавили в компании.
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Как пояснили в пресс-службе, заработок менеджера будет зависеть от оборота его клиентской сети и выполненных заданий от Ozon и партнеров. Например, за каждые четыре тысячи рублей, потраченные на Ozon клиентами менеджера, он получит 200 баллов.
"Ассортимент Ozon уже превышает 2,5 миллиона товарных наименований, а база клиентов насчитывает 30 миллионов человек. При таких масштабах логично передать некоторую инициативу пользователям: менеджер станет для клиентов проводником по брендам и акциям Ozon", - прокомментировал инициативу директор по рекламе и монетизации в Ozon Олег Дорожок.
Ozon - российский мультикатегорийный интернет-магазин, работающий в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 2,5 миллиона товарных наименований. Основные инвесторы Ozon - АФК "Система" и Baring Vostok.
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