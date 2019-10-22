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РИА Новости

"Денег не дадим": Россия может отказать Белоруссии в кредите

08:00 22.10.2019 (обновлено: 17:42 22.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании ЕврАзЭС на уровне глав государств в расширенном составе. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов. Но глава Минфина Антон Силуанов дал понять: кредит никто не гарантировал. Подробнее — в материале РИА Новости.

"Может и не быть"

В минувшую субботу в Вашингтоне, в кулуарах встречи представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка, первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов выразился так: "Не решено пока. Его (решения по кредиту. — Прим. ред.), может, и не будет".
Получив от Москвы 600 миллионов долларов, Минск надеется рефинансировать платежи по основным займам, предоставленным ранее Россией. За кредитом обратились еще в конце прошлого года. К середине мая общий долг Минска Москве достиг 6,3 миллиарда долларов и около 60 миллиардов рублей.
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В 2017-м Белоруссия получила от России 700 миллионов долларов на десять лет. Как уточнили в российском правительстве, средства выделены "в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений".
В апреле 2018-го Антон Силуанов пообещал очередной государственный кредит для рефинансирования платежей. Но уже в июле замглавы Минфина Белоруссии Андрей Белковец сообщил, что альтернативой может стать кредит от Банка развития Китая.
Сейчас белорусские чиновники отмечают, что "решение не за нами" и кредиторам стоило бы объяснить свою позицию заемщику.

Просят компенсацию

По словам российского министра финансов, задержка с кредитом никак не связана с трудностями интеграционного процесса. Программу взаимного экономического сближения премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас подписали в начале сентября.
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Документ предполагает, что стороны объединят в один перечень 31 дорожную карту, подготовят несколько межправительственных соглашений и соответствующую программу действий. В частности, речь идет о едином Налоговом кодексе. Также в планах — унифицировать Гражданский кодекс, объединить платежные системы двух стран и создать общий режим защиты инвестиций.

Однако вместо обсуждения интеграционной программы Минск сосредоточился на двусторонних противоречиях. Одно из самых острых — российский налоговый маневр в нефтяной отрасли: отмена вывозной пошлины на нефть при параллельном повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.
Ситуацию усугубил апрельский инцидент с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба", проходящем через Белоруссию. В систему попало загрязненное хлоридами сырье, 24-25 апреля Польша и Украина прекратили прием нефти. В течение мая прокачка возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша подключилась 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" полностью восстановлены. Ущерб компенсирует "Транснефть".
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Китайский фактор

По оценкам белорусского Минфина, из-за налогового маневра за два года экономика страны недосчиталась 800 миллионов долларов. А в 2020-м недополучит еще 400 миллионов. Суммарно за шесть лет Минск потеряет 11 миллиардов.

Белоруссия ожидает компенсации, о чем в сентябре вновь напомнил президент Александр Лукашенко. По его словам, партнер не намерен "постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи", а потому к этому вопросу придется вернуться.

Лукашенко подчеркнул, что российский налоговый маневр сократил поступления в бюджет республики, и поинтересовался, какие шаги предпринимает таможенный комитет.
Но в МИД разъяснили: "налоговый маневр — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации". Речь может идти лишь "о возможном содействии Белоруссии в смягчении последствий".
Задержка с кредитом призвана сделать Минск сговорчивее. Правда, достигнет ли этот прозрачный намек цели, зависит еще от того, насколько Китай готов субсидировать Белоруссию.
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налоговый маневрПриостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Александр ЛукашенкоМинистерство финансов РФТранснефтьМоскваКитайМинскБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Китай может решить проблему не только Белоруссии и России, но и Сибири, и демографии в России в целом. Помоги, Китай!
22 октября, 08:54
Ан Мосин
62700066
Россия и Белоруссия должны закредитоваться китайским ширпотреба, а отдать нефтью, газом лесом и золотом.
22 октября, 08:46
Ан Мосин
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