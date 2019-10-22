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РИА Новости
Туризм

Эксперты назвали самый безопасный транспорт для путешествий

06:19 22.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, выбрали самый безопасный транспорт, сообщает Туту.ру.
Специалисты опросили более трех тысяч пользователей и выяснили, какой вид транспорта они считают самым надежным в поездках на дальние расстояния.
Каждый второй респондент сказал, что самое безопасное путешествие — на поезде. Треть опрошенных (34%) выбрали самолет. За поездку на личном автомобиле проголосовали 4%, а за автобус — всего 2%. По одному проценту набрали такси и водные средства передвижения.
При этом 8% ответивших признались, что им страшно ездить в любом транспорте.
В поезде дальнего следования Москва-Новороссийск.
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