Эксперты назвали самый безопасный транспорт для путешествий

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские туристы, опрошенные сервисом путешествий, выбрали самый безопасный транспорт, сообщает Туту.ру.

Специалисты опросили более трех тысяч пользователей и выяснили, какой вид транспорта они считают самым надежным в поездках на дальние расстояния.

Каждый второй респондент сказал, что самое безопасное путешествие — на поезде. Треть опрошенных (34%) выбрали самолет. За поездку на личном автомобиле проголосовали 4%, а за автобус — всего 2%. По одному проценту набрали такси и водные средства передвижения.