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РИА Новости
Культура

Натали Портман встала на защиту фильмов Marvel

06:02 22.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Натали Портман
Актриса Натали Портман
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Натали Портман вступила в полемику с режиссерами Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой по поводу проектов студии Marvel, сообщает Hollywood Reporter.
"Я думаю, что все фильмы имеют право на существование, — заявила она в интервью изданию. – Творить можно разными способами".
По ее мнению, ленты Marvel предлагают зрителям способ бегства от ежедневной рутины.
"Я думаю, что проекты киновселенной так популярны, потому что они действительно развлекают, а людям это нужно, они хотят отвлечься от работы и жизненных трудностей", — добавила актриса.
Ранее Скорсезе сравнил фильмы Marvel с парками развлечений и подчеркнул, что их нельзя назвать кино. Его поддержал Фрэнсис Форд Коппола.
Сейчас Портман готовится к съемкам в картине "Тор: Любовь и Гром", где сыграет главную роль.
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КультураКино и сериалыНовости культурыФрэнсис Форд КопполаНатали ПортманМартин Скорсезе
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