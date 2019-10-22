Натали Портман встала на защиту фильмов Marvel

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Натали Портман вступила в полемику с режиссерами Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой по поводу проектов студии Marvel, . Натали Портман вступила в полемику с режиссерами Мартином Скорсезе и Фрэнсисом Фордом Копполой по поводу проектов студии Marvel, сообщает Hollywood Reporter.

"Я думаю, что все фильмы имеют право на существование, — заявила она в интервью изданию. – Творить можно разными способами".

По ее мнению, ленты Marvel предлагают зрителям способ бегства от ежедневной рутины.

"Я думаю, что проекты киновселенной так популярны, потому что они действительно развлекают, а людям это нужно, они хотят отвлечься от работы и жизненных трудностей", — добавила актриса.

Ранее Скорсезе сравнил фильмы Marvel с парками развлечений и подчеркнул, что их нельзя назвать кино. Его поддержал Фрэнсис Форд Коппола.