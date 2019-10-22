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РИА Новости
РИА Наука

Размер имеет значение. Риск получить рак или инсульт связан с ростом

08:00 22.10.2019 (обновлено: 10:06 22.10.2019)
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© Depositphotos / jinga80Рост человека
Рост человека
© Depositphotos / jinga80
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. На рост человека влияют мутации на восьми сотнях участков ДНК. Как правило, они определяют и другие особенности — повышенную склонность к диабету второго типа, болезням сердца и злокачественным опухолям. РИА Новости разбирается, что предпочтительнее для здоровья — быть высоким или небольшого роста.

Чем ниже рост, тем выше риск

В 2015 году ученые из Университета Лестера (Великобритания), проанализировав данные почти двухсот тысяч добровольцев, выделили 180 генов, отвечающих за рост человека. Дальнейшее исследование этих участков ДНК показало: мутации, ограничивающие рост, повышают содержание холестерина в крови. Кроме того, некоторые влияют на состояние кровеносных сосудов. А это означает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Авторы работы даже подсчитали, что каждые дополнительные 6,4 сантиметра снижают вероятность инфаркта или инсульта на 13 с половиной процентов и у человека ростом 150 сантиметров риск заболеть на 64 процента больше, чем у 180-сантиметрового.
Четыре года спустя исследователи Лондонского университета королевы Марии подтвердили эти данные. У них получилось, что каждые шесть с половиной сантиметров роста уменьшают риск ишемической болезни сердца на 16 процентов. Сделав поправку на другие факторы, связанные с этим заболеванием, ученые установили: у невысоких людей проблемы с сердцем чаще возникают из-за курения и дисфункции легких. Лишний вес, повышенное кровяное давление и большое количество холестерина в организме, как правило, играют намного меньшую роль.
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Длинные ноги — залог здоровья

Низкорослые чаще болеют диабетом второго типа, выяснили исследователи Немецкого института питания человека Потсдам-Ребрюке. Каждые дополнительные десять сантиметров к наименьшему значению роста (169,7 сантиметра у мужчин и 157,8 сантиметра у женщин) сокращают риск этого заболевания на 41 процент у представителей сильного пола и на 33 процента у женщин. Это результат анализа медицинских историй и образцов крови двух с половиной тысяч человек, у 820 из которых диагностировали диабет второго типа. Ученые сделали также поправку на возраст, физическую активность, курение и употребление алкоголя.
Вероятность стать диабетиком менялась в зависимости от веса добровольцев. У стройных каждые дополнительные десять сантиметров роста снижали риск болезни на 86 процентов у мужчин и 67 процентов у женщин. У полных этот показатель — 36 и 30 процентов соответственно. Кроме того, есть определенное преимущество у длинноногих.
По мнению авторов работы, к диабету приводит не маленький рост, а высокое содержание жира в печени и другие кардиометаболические факторы, характерные для низких людей.
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Рак предпочитает высоких

У высоких людей свои проблемы — у них чаще возникают злокачественные опухоли, говорится сразу в нескольких научных исследованиях. Ученые из Иешива-университета в Нью-Йорке (США) обнаружили, что большой рост коррелирует с раком груди, колоректальным раком, раком яичников, щитовидной железы и меланомой у женщин в возрасте от 50 до 79 лет. По подсчетам, каждые десять сантиметров роста повышают риск злокачественных новообразований примерно на 13 процентов. Причем поправка на другие известные факторы онкологических заболеваний этот результат не меняла.
Исследователи Оксфордского университета (Великобритания), проанализировав данные больше миллиона женщин, подтвердили: каждые дополнительные десять сантиметров роста увеличивают риск возникновения десяти видов рака на 16 процентов. В самой крупной группе добровольцев (рост больше 175 сантиметров) вероятность злокачественной опухоли была в среднем на 37 процентов выше, чем в самой низкорослой группе (рост ниже 152 сантиметров).
Ученые из Каролинского университета (Швеция) показали эту связь на представителях обоих полов. Они изучили медицинские истории почти пяти миллионов человек за последние 50 лет и выяснили: каждые дополнительные десять сантиметров роста повышают риск онкологических заболеваний у женщин на 18 процентов, у мужчин — на 11 процентов. Речь прежде всего о раке груди и кожи.
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По мнению профессора Калифорнийского университета в Риверсайде (США) Леонарда Нанни, высокие люди чаще страдают онкологическими заболеваниями просто потому, что в их организме больше клеток, а значит, больше клеточных делений. Это увеличивает вероятность мутации, которая в конце концов приведет к раку. Согласно расчетам ученого, каждые дополнительные десять сантиметров роста повышают риск злокачественных опухолей на 11 процентов.
Однако, несмотря на высокие шансы заболеть раком, именно рослые люди живут дольше, утверждают нидерландские исследователи. По крайней мере, это справедливо в отношении женщин. Изучив анкеты, заполненные пожилыми дамами в 1986 году, ученые проверили, сколько из них дожили до наших дней. Оказалось, что почти треть достигла 90-летнего возраста. И преобладали женщины ростом выше 175 сантиметров, со средними значениями индекса массы тела. Все они вели активный образ жизни и ежедневно занимались физическими упражнениями.
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РИА НаукаракдиабетОткрытия - РИА НаукаОксфордский университетЛондонский университетСША
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