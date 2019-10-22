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РИА Новости

Помочь славянам. Как Россия вооружает и обучает армию Сербии

08:00 22.10.2019 (обновлено: 10:27 22.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчения ВДВ России, Белоруссии и Сербии "Славянское братство-2016" на полигоне в Сербии
Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 на полигоне в Сербии
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Контракты на поставку самых современных образцов вооружений и обмен бесценным опытом — Россия и Сербия становятся все ближе. Участились совместные учения, военные руководители двух стран регулярно встречаются. О стратегическом взаимодействии Москвы и Белграда — в материале РИА Новости.

Курс на возрождение

Распад Союзной Республики Югославии в 2006-м больно ударил по сербской армии. Вооруженные силы сократились с 206 тысяч в 2003-м до 28 тысяч человек, большое количество боевой техники и вооружений пошло под нож из-за жестких требований НАТО. Оборонная промышленность страны пришла в упадок и ничего не производила вплоть до середины 2010-х.
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки на заводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре
21 октября, 15:19Сказано в эфире
"Один из самых". Сербия заинтересовалась российскими самолетамиРоссия и Сербия ведут переговоры по поставкам SSJ100, также Белграду могут быть интересны МС-21. В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал о преимуществах этих самолетов.
В 2014-м Владимир Путин посетил военный парад в Белграде, проведенный впервые за 30 лет. Началось сближение двух государств в военной сфере, правительства заключили Соглашение о взаимной охране интеллектуальной собственности. В арсеналы сербской армии начали поступать вооружения российского производства.
"В начале этого года с Сербией заключили контракт на поставку трех ударных вертолетов Ми-35М и четырех транспортных Ми-17В5, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — Из них, собственно говоря, три Ми-17 переданы на прошлой неделе. Еще два таких вертолета Белград приобрел несколько лет назад. Думаю, до конца года поставят и "35-е" — они готовы. Кроме того, Сербии подарили модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2МС, кажется, десять штук. По договору отдадут еще два десятка. Плюс Белград бесплатно получит от России 30 танков Т-72. До этого Минобороны выделило для сербов шесть истребителей МиГ-29 — из резервов.
© РИА Новости / Олег ИвановПереданные Россией истребители МиГ-29 на аэродроме Батайница в Сербии. 20 октября 2017
Переданные Россией Сербии истребители МиГ-29, аэродром Батайница в Сербии. 20 октября 2017
© РИА Новости / Олег Иванов
Переданные Россией истребители МиГ-29 на аэродроме Батайница в Сербии. 20 октября 2017
Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Сербия заинтересовалась зенитными ракетно-пушечными комплексами семейства "Панцирь", однако на вопрос о перспективах поставок не ответил. К слову, сербы неплохо знакомы с советскими системами ПВО. У них на вооружении до сих пор стоят ЗРК "Куб" и ЗРС С-125 "Печора". Именно "125-я" сбила в 1999-м американский самолет-невидимку F-117, доказав всему миру, что неуязвимых летательных аппаратов не существует.
Поближе познакомиться с новыми "Панцирями" и "Триумфами" сербы смогли на сентябрьских учениях "Славянский щит — 2019", проведенных под Астраханью. Как информировало Минобороны, военнослужащие обеих стран сдали зачеты на допуск к самостоятельной эксплуатации зенитно-ракетных систем. Сербские офицеры ВВС и ПВО прошли интенсивную подготовку на тренажерных системах в Гатчине.
Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 на полигоне в Сербии
4 декабря 2017, 17:08Радио Sputnik
Эксперт: НАТО не против учений Сербии с РФ? Не стоит доверять этим словамНАТО признает за Сербией право проводить учения с Россией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Военный политолог Олег Глазунов в эфире радио Sputnik отметил, что это заявление лишь подтверждает политику двойных стандартов партнеров США по НАТО.
О планах закупки С-400 пока официально не сообщалось, но с финансовой точки зрения Сербия уже может позволить себе такие дорогие "игрушки" — военный бюджет в этом году вырос на 30 процентов и достиг 910 миллионов долларов.

Славянское братство

Военные России и Сербии вместе учатся не только перехватывать воздушные цели, но и согласованно действовать на земле.
Так, в октябре на полигоне Кирилловский (Ленинградская область) состоялись совместные тактические учения с боевыми стрельбами. От Сербии в них участвовал механизированный батальон, от России — подразделения Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации и инженерно-саперного полка. Всего — более тысячи военнослужащих, около двухсот единиц боевой и специальной техники.
Сербские военнослужащие в ходе учений Славянское братство. Архивное фото
15 июня, 06:04РИА Новости
В Сербии начались международные учения "Славянское братство — 2019"
Начиная с 2014-го ежегодно проводятся российско-сербско-белорусские учения "Славянское братство". В июне к ним привлекли несколько сотен военнослужащих, десятки единиц боевой техники, самолеты военно-транспортной авиации и беспилотники. Россию на учениях представляли десантники 76-й гвардейской дивизии.
Команды из Сербии — постоянные участники Армейских международных игр. В августе Белград даже взял бронзу в конкурсе "Военное ралли" — марше армейских внедорожников более чем на 1000 километров. Сербские военнослужащие обучаются в российских военных вузах по ряду специальностей. В этом году несколько офицеров с Балкан приехали на стажировку в Международный противоминный центр в Подмосковье.
Министр обороны Сербии Александр Вулин
21 октября, 07:53РИА Новости
Министр обороны Сербии рассказал о боевой технике, полученной от России
"Контакт между регулярными армиями значительно укрепляет взаимное доверие, — объясняет РИА Новости вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — Для нас это стратегически важно. Сербия — православное государство в центре Европы, давний друг России. Эта страна всегда была перекрестком исторических путей. Здесь остановили турецкое вторжение в Европу, тут началась Первая мировая, во Второй мировой Сербия была полем ожесточенных боев. И участие российской военной техники в параде к 75-летию освобождения Белграда в минувшее воскресенье — серьезный символический жест".
Напомним: Сербия придерживается внеблокового статуса. Глава республики Александр Вучич неоднократно заявлял, что до тех пор, пока он занимает пост президента, Белград не присоединится к НАТО и не введет антироссийские санкции, как того настойчиво требует большинство европейских соседей.
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АААлёна Александрова
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Михаил Науменко
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