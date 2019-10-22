Помочь славянам. Как Россия вооружает и обучает армию Сербии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Контракты на поставку самых современных образцов вооружений и обмен бесценным опытом — Россия и Сербия становятся все ближе. Участились совместные учения, военные руководители двух стран регулярно встречаются. О стратегическом взаимодействии Москвы и Белграда — в материале РИА Новости.

Курс на возрождение

Распад Союзной Республики Югославии в 2006-м больно ударил по сербской армии. Вооруженные силы сократились с 206 тысяч в 2003-м до 28 тысяч человек, большое количество боевой техники и вооружений пошло под нож из-за жестких требований НАТО. Оборонная промышленность страны пришла в упадок и ничего не производила вплоть до середины 2010-х.

В 2014-м Владимир Путин посетил военный парад в Белграде, проведенный впервые за 30 лет. Началось сближение двух государств в военной сфере, правительства заключили Соглашение о взаимной охране интеллектуальной собственности. В арсеналы сербской армии начали поступать вооружения российского производства.

"В начале этого года с Сербией заключили контракт на поставку трех ударных вертолетов Ми-35М и четырех транспортных Ми-17В5, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. — Из них, собственно говоря, три Ми-17 переданы на прошлой неделе. Еще два таких вертолета Белград приобрел несколько лет назад. Думаю, до конца года поставят и "35-е" — они готовы. Кроме того, Сербии подарили модернизированные бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2МС, кажется, десять штук. По договору отдадут еще два десятка. Плюс Белград бесплатно получит от России 30 танков Т-72. До этого Минобороны выделило для сербов шесть истребителей МиГ-29 — из резервов.

© РИА Новости / Олег Иванов Переданные Россией истребители МиГ-29 на аэродроме Батайница в Сербии. 20 октября 2017 © РИА Новости / Олег Иванов Переданные Россией истребители МиГ-29 на аэродроме Батайница в Сербии. 20 октября 2017

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Сербия заинтересовалась зенитными ракетно-пушечными комплексами семейства "Панцирь", однако на вопрос о перспективах поставок не ответил. К слову, сербы неплохо знакомы с советскими системами ПВО. У них на вооружении до сих пор стоят ЗРК "Куб" и ЗРС С-125 "Печора". Именно "125-я" сбила в 1999-м американский самолет-невидимку F-117, доказав всему миру, что неуязвимых летательных аппаратов не существует.

Поближе познакомиться с новыми "Панцирями" и "Триумфами" сербы смогли на сентябрьских учениях "Славянский щит — 2019", проведенных под Астраханью. Как информировало Минобороны, военнослужащие обеих стран сдали зачеты на допуск к самостоятельной эксплуатации зенитно-ракетных систем. Сербские офицеры ВВС и ПВО прошли интенсивную подготовку на тренажерных системах в Гатчине.

О планах закупки С-400 пока официально не сообщалось, но с финансовой точки зрения Сербия уже может позволить себе такие дорогие "игрушки" — военный бюджет в этом году вырос на 30 процентов и достиг 910 миллионов долларов.

Славянское братство

Военные России и Сербии вместе учатся не только перехватывать воздушные цели, но и согласованно действовать на земле.

Так, в октябре на полигоне Кирилловский (Ленинградская область) состоялись совместные тактические учения с боевыми стрельбами. От Сербии в них участвовал механизированный батальон, от России — подразделения Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации и инженерно-саперного полка. Всего — более тысячи военнослужащих, около двухсот единиц боевой и специальной техники.

Начиная с 2014-го ежегодно проводятся российско-сербско-белорусские учения "Славянское братство". В июне к ним привлекли несколько сотен военнослужащих, десятки единиц боевой техники, самолеты военно-транспортной авиации и беспилотники. Россию на учениях представляли десантники 76-й гвардейской дивизии.

Команды из Сербии — постоянные участники Армейских международных игр. В августе Белград даже взял бронзу в конкурсе "Военное ралли" — марше армейских внедорожников более чем на 1000 километров. Сербские военнослужащие обучаются в российских военных вузах по ряду специальностей. В этом году несколько офицеров с Балкан приехали на стажировку в Международный противоминный центр в Подмосковье.

"Контакт между регулярными армиями значительно укрепляет взаимное доверие, — объясняет РИА Новости вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — Для нас это стратегически важно. Сербия — православное государство в центре Европы, давний друг России. Эта страна всегда была перекрестком исторических путей. Здесь остановили турецкое вторжение в Европу, тут началась Первая мировая, во Второй мировой Сербия была полем ожесточенных боев. И участие российской военной техники в параде к 75-летию освобождения Белграда в минувшее воскресенье — серьезный символический жест".