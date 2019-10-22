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РИА Новости
Культура

Алек Болдуин снял брюки во время телешоу

04:57 22.10.2019
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© AP Photo / Phil McCartenАлек Болдуин на церемонии вручения Эмми, 18 сентября
Алек Болдуин на церемонии вручения Эмми, 18 сентября
© AP Photo / Phil McCarten
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин снял брюки на телешоу, чтобы показать, как похудел, сообщает Daily Mail.
© Фото : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 2019Алек Болдуин на шоу Джимми Фэллона
Алек Болдуин на шоу Джимми Фэллона
© Фото : The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 2019
Алек Болдуин на шоу Джимми Фэллона
"Вы хотите посмотреть, сколько я сбросил?" — спросил 61-летний актер, после чего встал и с него упали брюки.
"Эти штаны мне уже больше не подходят", — объяснил он аудитории, которая тут же начала хохотать.
Болдуина пригласили на программу по случаю премьеры фильма "Сиротский Бруклин" с его участием. В криминальной драме также играет Брюс Уиллис. Режиссером, продюсером и сценаристом ленты стал Эдвард Нортон.
Премьера запланирована на пятое декабря.
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