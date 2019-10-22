Алек Болдуин снял брюки во время телешоу

МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин снял брюки на телешоу, чтобы показать, как похудел, . Американский актер Алек Болдуин снял брюки на телешоу, чтобы показать, как похудел, сообщает Daily Mail.

"Вы хотите посмотреть, сколько я сбросил?" — спросил 61-летний актер, после чего встал и с него упали брюки.

"Эти штаны мне уже больше не подходят", — объяснил он аудитории, которая тут же начала хохотать.

Болдуина пригласили на программу по случаю премьеры фильма "Сиротский Бруклин" с его участием. В криминальной драме также играет Брюс Уиллис. Режиссером, продюсером и сценаристом ленты стал Эдвард Нортон.