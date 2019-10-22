Фильмы по компьютерным играм. Что пересмотреть перед началом "Ведьмака"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. После завершения "Игры престолов" многих киноманов волнует вопрос, какой проект займет место саги в умах и гаджетах зрителей? Все шансы есть у грядущего "Ведьмака" — об убийце чудовищ по имени Геральт (Генри Кавилл), который живет в вымышленном мире позднего Средневековья. Проект вырос из цикла книг польского писателя Анджея Сапковского, по которым уже сделали серию игр. Пока до релиза (примерно в середине декабря) еще остается время, РИА Новости вспоминает другие экранизации компьютерных игр.
"Лара Крофт: Расхитительница гробниц"
История богатой аристократки, увлеченной археологией и поиском сокровищ, ждала экранизации пять лет.
Серия игр с элементами шутера от третьего лица (когда управляемый игроком персонаж виден на экране, а сюжет в основном состоит из стрельбы) появилась в 1996 году, а первый фильм вышел на экраны в 2001-м.
Фанаты сразу засомневались в проекте: прежде всего из-за выбора Анджелины Джоли на главную роль (американка, которая должна изобразить британку, плюс довольно скандальный образ актрисы в СМИ). Критики же назвали сюжет слишком простым и безэмоциональным.
Тем не менее картина при бюджете в 100 миллионов долларов собрала почти 275 миллионов, став самой кассовой адаптацией компьютерных игр в кино на 2001 год.
Этого нельзя сказать о продолжениях — вторая часть с подзаголовком "Колыбель жизни" собрала лишь 156 миллионов (при бюджете в 95). Перезапуск франшизы состоялся в 2018-м, на этот раз с Алисией Викандер в роли юной Лары. Несмотря на неоднозначные отзывы, уже планируется продолжение.
"Принц Персии: Пески времени"
Первая игра с героем, который спасает персидскую принцессу от коварного визиря, вышла еще в 1989-м. В 2010-м сняли фильм с Джейком Джилленхолом, Джеммой Артертон и Беном Кингсли.
Критики отметили мышцы Джилленхола, который мог бы послужить идеальной моделью для мужского спортивного журнала, и потуги режиссера, решившего сделать историю забавной, но при этом запоминающейся.
Несмотря на большой пресс-тур (съемочная группа представляла фильм в том числе в Москве), акробатические и фехтовальные трюки и зрелищность, сборы едва покрыли бюджет и поставили продолжение под вопрос.
"Сайлент Хилл"
Свидетельство популярности ужастиков — картина "Сайлент Хилл" (2006 год) по одноименной survival horror игре (жанр, в котором упор делается на выживание персонажа и нагнетание саспенса).
Героиня по имени Роуз отправляется в туманный город Сайлент Хилл, чтобы выяснить причину заболевания приемной дочери. Там она попадает в другие измерения, наполненные монстрами. И если в первой игре 1999 года разработчики, чтобы скрыть графические недостатки, использовали "эффект тумана", то в фильме смог помогал создавать атмосферу ужаса. При бюджете в 50 миллионов долларов сборы превысили 97 миллионов — плюс более 22 миллионов с продажи DVD. Но вторая часть (2012 год) получила негативные отзывы.
"Обитель зла"
Еще одна успешная адаптация survival horror игры — франшиза "Обитель зла" с Миллой Йовович про девушку Элис, которая потеряла память и попала в секретную лабораторию, где из-за утечки распространился опасный вирус.
В центре сюжета — борьба героини с плотоядными зомби и спасение мира.
Первая игра серии вышла в 1996 году, а фильм — в 2002-м. Лента собрала более 100 миллионов в прокате и превратилась в серию из шести картин. Каждый проект неоднократно окупался, так что есть вероятность продолжения экранной истории Элис. Тем более что в 2017 году сообщалось о решении перезапустить франшизу.
"Кредо убийцы"
Картину "Кредо убийцы" сняли через десять лет после выхода первой игры. И фанаты раскритиковали долгожданную ленту с Майклом Фассбендером.
Одноименную игру про многовековую войну тамплиеров и ассасинов выпустили в 2007-м. Это был приключенческий боевик с открытым миром (виртуальный мир, который игрок свободно исследует и достигает своих целей). Герой-паркурщик, борясь с врагами, искал артефакт, способный помочь предотвратить конец света.
Привлекательности игре добавляло то, что действие происходит в разных странах и эпохах — например, во время крестового похода или Великой французской революции.
Несмотря на богатый для экранизации материал, картину встретили прохладно. Возможно, из-за того, что создатели так и не решили, на какой части игр остановиться, и взяли из каждой понемногу. Фильм лишь окупил бюджет, а о заявленном в 2016 году продолжении пока ничего не слышно.
"Хитмэн"
Фильм "Хитмэн" разочаровал фанатов игр про наемного убийцу: мало того что на главную роль вместо Вина Дизеля или каноничного Дэвида Бэйтсона взяли Тимоти Олифанта, так еще и превратили проект в проходной боевик с карикатурно плохими русскими.
Действие игр в жанре стелс (когда игрок должен избегать обнаружения своего персонажа противниками и не привлекать к себе внимания) развивается вокруг профессионального киллера, известного под кодовым именем Агент 47. В фильме героя втягивают в заговор и он сам попадает под удар.
Картина получилась довольно скучной и безликой (украшением стала, пожалуй, только Ольга Куриленко), но при бюджете в 24 миллиона долларов в прокате собрала почти 100 миллионов.
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