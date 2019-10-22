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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Муфтий после пожара в Ростове призвал ограничить распространение алкоголя

00:16 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийМуфтий Москвы: благотворительность - это не отчетность, а ежедневная работа
Муфтий Москвы: благотворительность - это не отчетность, а ежедневная работа
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Рост алкогольного бизнеса в России и распространение наркотических веществ среди граждан России приводит к страшным трагедиям, подобным той, что случилась в Ростове, где в результате поджога дома погибли пять детей и двое взрослых, заявил РИА Новости глава Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов.
Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУМЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. В воскресенье следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог, возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Подозреваемый в поджоге мужчина арестован.
"Ежедневно в мире происходят трагедии, которые уносят жизни людей, в том числе безвинных детей. Каждая такая трагедия - это боль, горе для родных и близких, но, к сожалению, мало кто видит в них предупреждение, назидание… Эта трагедия, как и многие другие, которые происходят ежедневно, еще раз напоминают нам о проблеме социальной безответственности некоторых граждан. Люди под влиянием наркотиков и опьяняющих средств порой вершат страшные дела, которым невозможно найти оправдания", - сказал муфтий Аляутдинов.
Он призвал видеть не только последствия трагедий, но и устранять их причины. В частности муфтий призвал граждан России "вернуться духовным, религиозным истокам", так как для спасения жизни "нужно сначала спасти души".
"Неслучайно ислам полностью запрещает употребление опьяняющих средств. ... Воистину, чтобы предотвратить подобные трагедии, мы, в первую очередь, должны спасать людей (в том числе и себя) от духовной смерти. Рост алкогольного бизнеса, распространение среди детей и молодежи наркотических веществ, равнодушие родителей к своим детям, подмена жизненных ценностей - все это приводит к трагедиям, смертям, несчастным случаям", - заявил муфтий Аляутдинов, выразив от имени мусульман Москвы и лично от своего имени соболезнования семьям погибших в трагедии в Ростове.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеИльдар АляутдиновМоскваРоссияПроисшествия
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