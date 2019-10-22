Муфтий после пожара в Ростове призвал ограничить распространение алкоголя

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Рост алкогольного бизнеса в России и распространение наркотических веществ среди граждан России приводит к страшным трагедиям, подобным той, что случилась в Ростове, где в результате поджога дома погибли пять детей и двое взрослых, заявил РИА Новости глава Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов.

Пожар в многоквартирном доме произошел ранним утром в субботу. Как сообщало ГУМЧС по региону, погибли пять детей и двое взрослых, еще три человека госпитализированы. В воскресенье следственные органы сообщили, что причиной пожара стал поджог, возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом". Подозреваемый в поджоге мужчина арестован.

"Ежедневно в мире происходят трагедии, которые уносят жизни людей, в том числе безвинных детей. Каждая такая трагедия - это боль, горе для родных и близких, но, к сожалению, мало кто видит в них предупреждение, назидание… Эта трагедия, как и многие другие, которые происходят ежедневно, еще раз напоминают нам о проблеме социальной безответственности некоторых граждан. Люди под влиянием наркотиков и опьяняющих средств порой вершат страшные дела, которым невозможно найти оправдания", - сказал муфтий Аляутдинов.

Он призвал видеть не только последствия трагедий, но и устранять их причины. В частности муфтий призвал граждан России "вернуться духовным, религиозным истокам", так как для спасения жизни "нужно сначала спасти души".