Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда

В болотистой местности около деревни Новая Кересть в Новгородской области участники Поискового движения России наткнулись на заполненную водой и грязью яму, похожую на воронку от разорвавшегося снаряда. Глубинный поисковой щуп показал, что на дне ямы находятся незахороненные останки людей.

После раскопок со дна удалось извлечь останки двух советских солдат. Но даже бывалые поисковики были шокированы, когда обнаружили останки женщины с детьми. На уровне груди у матери была небольшая иконка, а на уровне живота – маленький ребенок, совсем младенец. Рядом с женщиной лежал еще один ребенок, на вид пяти-шести лет.

"Больше 75 лет назад их уложили в воронку – двоих солдат в разорванных сталью шинелях и женщину с двумя маленькими детьми. Целую стертую с лица земли историю, целую ветвь человеческого будущего, и не одну. А в их изголовье – вечными часовыми, последним парадным расчетом двое солдат", – рассказывает Наталья Швецова, командир поискового отряда "Савояр".

© Пресс-служба ООД "Поисковое движение России" Игрушка, найденная на месте поисковых работ в Новой Керести © Пресс-служба ООД "Поисковое движение России" Игрушка, найденная на месте поисковых работ в Новой Керести

Среди осколков косточек младенца поисковики увидели детскую руку, которая сжимала игрушку. Школьница Анастасия Коровина, боец поискового отряда "Савояр", решила разузнать больше об этой кукле. Оказалось, что она была сделана на Охтинском химическом комбинате в городе Ленинграде – об этом сообщал штамп на спине куклы.

Сложно представить, каково ребенку на войне. Кругом холод, голод и смерть. И среди всего этого ужаса почти единственный лучик света, единственная радость – игрушка. Во время войны почти все дети работали и делали все для фронта. И это был маленький кусочек детства, напоминающий о времени мира, когда папа был дома, а не на фронте", – рассказывает Анастасия Коровина.

Теперь этот маленький голый пупс, потрепанный войной, стал экспонатом музея тюменского "Областного поискового центра", символом трагедии без срока давности.

Именных вещей, которые помогли бы установить личности убитых, к сожалению, найдено не было. Мы вряд ли когда-нибудь узнаем, кем была эта женщина с детьми и кем они могли бы стать.