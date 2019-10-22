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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Ребенок до конца сжимал в руке куклу: страшная находка поискового отряда

10:09 22.10.2019 (обновлено: 13:13 22.10.2019)
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© Пресс-служба ООД "Поисковое движение России"Поисковые работы в Новой Керести
Поисковые работы в Новой Керести
© Пресс-служба ООД "Поисковое движение России"
В болотистой местности около деревни Новая Кересть в Новгородской области участники Поискового движения России наткнулись на заполненную водой и грязью яму, похожую на воронку от разорвавшегося снаряда. Глубинный поисковой щуп показал, что на дне ямы находятся незахороненные останки людей.
После раскопок со дна удалось извлечь останки двух советских солдат. Но даже бывалые поисковики были шокированы, когда обнаружили останки женщины с детьми. На уровне груди у матери была небольшая иконка, а на уровне живота – маленький ребенок, совсем младенец. Рядом с женщиной лежал еще один ребенок, на вид пяти-шести лет.
"Больше 75 лет назад их уложили в воронку – двоих солдат в разорванных сталью шинелях и женщину с двумя маленькими детьми. Целую стертую с лица земли историю, целую ветвь человеческого будущего, и не одну. А в их изголовье – вечными часовыми, последним парадным расчетом двое солдат", – рассказывает Наталья Швецова, командир поискового отряда "Савояр".
© Пресс-служба ООД "Поисковое движение России"Игрушка, найденная на месте поисковых работ в Новой Керести
Игрушка, найденная на месте поисковых работ в Новой Керести
© Пресс-служба ООД "Поисковое движение России"
Игрушка, найденная на месте поисковых работ в Новой Керести
Среди осколков косточек младенца поисковики увидели детскую руку, которая сжимала игрушку. Школьница Анастасия Коровина, боец поискового отряда "Савояр", решила разузнать больше об этой кукле. Оказалось, что она была сделана на Охтинском химическом комбинате в городе Ленинграде – об этом сообщал штамп на спине куклы.

Сложно представить, каково ребенку на войне. Кругом холод, голод и смерть. И среди всего этого ужаса почти единственный лучик света, единственная радость – игрушка. Во время войны почти все дети работали и делали все для фронта. И это был маленький кусочек детства, напоминающий о времени мира, когда папа был дома, а не на фронте", – рассказывает Анастасия Коровина.

Теперь этот маленький голый пупс, потрепанный войной, стал экспонатом музея тюменского "Областного поискового центра", символом трагедии без срока давности.
Участница акции Бессмертный полк в Екатеринбурге
19 марта, 16:47РИА Новости
Проект "Без срока давности" увековечит память мирных жертв великой войны
Именных вещей, которые помогли бы установить личности убитых, к сожалению, найдено не было. Мы вряд ли когда-нибудь узнаем, кем была эта женщина с детьми и кем они могли бы стать.
В 2018 году Поисковое движение России инициировало проект "Без срока давности". Его цель – сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Проект был поддержан президентом России Владимиром Путиным в ходе заседания российского организационного комитета "Победа".
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80 лет с начала Второй мировой войныПоисковое движение РоссииНовгородская область
Популярные комментарии
По мне, так зря они куклу забрали в музей, оставили бы с останками ребеночка !!!
22 октября, 11:44
cchayser011
1760015014
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