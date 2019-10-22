В США туристка попала в "черный список" круизной компании из-за фотосессии

Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В США круизная компания внесла туристку в "черный список" за то, что она устроила опасную фотосессию, В США круизная компания внесла туристку в "черный список" за то, что она устроила опасную фотосессию, сообщает Travel and Leisure.

Один из пассажиров, Питер Блосич, сфотографировал отдыхающую на лайнере, которая перебралась через перила балкона, чтобы сделать фото. Он сообщил об этом капитану.

По фото команде удалось определить каюту и установить личность нарушительницы. На следующей остановке — на Ямайке — ее сняли с корабля.