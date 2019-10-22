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РИА Новости
Туризм

В США туристка попала в "черный список" круизной компании из-за фотосессии

04:07 22.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКруизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В США круизная компания внесла туристку в "черный список" за то, что она устроила опасную фотосессию, сообщает Travel and Leisure.
Один из пассажиров, Питер Блосич, сфотографировал отдыхающую на лайнере, которая перебралась через перила балкона, чтобы сделать фото. Он сообщил об этом капитану.
По фото команде удалось определить каюту и установить личность нарушительницы. На следующей остановке — на Ямайке — ее сняли с корабля.
Менеджер круизной компании рассказал, что за нарушение правил безопасности клиентку внесли в "черный список", и она больше никогда не сможет купить билет на их круиз.
Круизный лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока. Лайнер базируется в Шанхае и выполняет круизы в Японию.
18 сентября, 11:13Радио Sputnik
Во Владивосток зашел гигантский лайнер из КНР
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ТуризмкруизыТуризмтуристыНовости - ТуризмЯмайкаСША
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