В США туристка попала в "черный список" круизной компании из-за фотосессии

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В США круизная компания внесла туристку в "черный список" за то, что она устроила опасную фотосессию, сообщает Travel and Leisure.
Один из пассажиров, Питер Блосич, сфотографировал отдыхающую на лайнере, которая перебралась через перила балкона, чтобы сделать фото. Он сообщил об этом капитану.
По фото команде удалось определить каюту и установить личность нарушительницы. На следующей остановке — на Ямайке — ее сняли с корабля.
Менеджер круизной компании рассказал, что за нарушение правил безопасности клиентку внесли в "черный список", и она больше никогда не сможет купить билет на их круиз.
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