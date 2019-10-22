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РИА Новости
Туризм

Эксперты определили эффективные способы борьбы с джетлагом

02:34 22.10.2019
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© Depositphotos / kastoДевушка во время сна в самолете
Девушка во время сна в самолете
© Depositphotos / kasto
МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Авиапутешественники могут помочь себе справиться с джетлагом — синдромом смены часового пояса, сообщает The Sun со ссылкой на исследование крупного австралийского перевозчика.
Сотрудники авиакомпании опросили 500 пассажиров дальнемагистральных рейсов, чтобы выяснить, как их поведение может уменьшить симптомы джетлага. Полученные данные были проанализированы вместе с учеными из Сиднейского университета.
Специалист по исследованию сна Юй Сунь Бин рассказала, что пребывание на улице под прямыми солнечными лучами лучше всего помогает справиться с джетлагом. Еще желательно отказаться от алкоголя, так как он приводит к обезвоживанию организма.
Также эксперты рекомендуют спать во время полета, причем лучше разместиться у окна. Еще нужно помнить, на какой стороне кровати спит путешественник дома — справа или слева: ему следует выбрать ту же сторону самолета, говорят эксперты.
Справиться с джетлагом поможет и изменение времени приема пищи. Специалисты советуют за несколько дней до путешествия сдвинуть его на время страны прилета. Так организму будет проще адаптироваться.
Легкая пробежка или умеренная физическая активность также помогут сгладить неприятные симптомы. Достаточно синхронизировать час тренировки в месте отправления со временем в пункте назначения.
Для хорошего самочувствия также важно лететь в удобной одежде. Следуя этой инструкции, некоторые туристы предпочитают заходить в салон самолета в пижаме.
Вид через иллюминатор самолета
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