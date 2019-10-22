Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T11:32Z
https://ria.ru/20191022/1560020299.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154878/25/1548782513_249:724:2603:2048_1036x0_80_0_0_5a5ebb99b11175b20e1b421f049e1a05.jpg
РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, где российские туристы встретят Новый год

11:32 22.10.2019
403
© AFP 2019 / Peter ParksТурист в рождественской шапке на пляже Бонди в Сиднее
Турист в рождественской шапке на пляже Бонди в Сиднее
© AFP 2019 / Peter Parks
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Туроператоры отмечают рост интереса путешественников к новогодним турам за рубеж, сообщает АТОР.
Эксперты ассоциации уточняют, что большинство россиян встретят Новый год дома или в гостях в кругу друзей. Значительное число тех, кто все же отправится в путешествие, выберут поездки по России. Лишь каждый пятый из них, по прогнозам аналитиков, приобретет тур. 80% отдыхающих организуют путешествие самостоятельно, с помощью интернет-сервисов.
Если пик продаж новогодних путевок на отечественные курорты туроператоры ожидают с середины ноября, то количество бронирований туров за границу уже сейчас заметно выше, чем год назад. Некоторые из участников рынка заявили об увеличении объемов продаж в три раза по сравнению с показателями прошлого года.
Рост спроса эксперты объясняют более приемлемой по сравнению с прошлым годом стоимостью путевок. Цены удалось сдержать за счет увеличения количества чартерных рейсов, в том числе из регионов.
Рейтинг новогодних предпочтений среди зарубежных направлений, как и в прошлом году, возглавляет Таиланд. Это, по словам аналитиков, единственное направление, которое уже десять лет входит в тройку самых популярных у российских туристов.
Конкуренцию Таиланду составляют ОАЭ. Причем у части туроператоров продажи путевок в Арабские Эмираты идут активнее, чем в азиатскую страну.
Третья строчка списка — за Турцией. Не исключено, что по итогам продаж эта страна поднимется в рейтинге на второе место, потеснив ОАЭ, говорят участники рынка. Четвертое место делят Доминикана и Куба, на пятом — Вьетнам.
Во время празднования года Земляной свиньи в Китае
20 октября, 10:11Туризм
Названы страны, в которых российские туристы мечтают встретить Новый год
000005
ТуризмОАЭТуризмтуристыАссоциация туроператоров РоссииНовости - ТуризмДоминиканаКубаВьетнамТурцияРоссияТаиланд
Рекомендуем
Вид на Бангкок. Таиланд, 2016
В аэропортах Таиланда за три дня выявили восемь тысяч нарушителей
РИА
Новости
Наталья Поклонская
Поклонской отказали в визе для поездки в Японию
Девушка идет по пляжу одного из Мальдивских островов
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых на море в ноябре
Заседание Совета Федерации РФ
В Башкирии поручили разработать план, чтобы жители не спились на Новый год
Лента
новостей
Пляж одного из курортов Антальи
В Анталье с начала года отдохнули более пяти миллионов российских туристов
Расстроенная пара
Эксперты рассказали, о чем туристы сожалеют после отпуска
Протестующий во время акции протеста в Сантьяго
Сведений о пострадавших в Чили россиянах не поступало, сообщает посольство
Спикер президента Египта Бассам Ради
В Каире оценили ход переговоров с Москвой о возобновлении чартеров в Египет
Во время празднования года Земляной свиньи в Китае
Названы страны, в которых российские туристы мечтают встретить Новый год
Американский военный автомобиль на территории Ирака после вывода из северной Сирии
ВС Ирака призвали вывести из страны американские войска, покинувшие Сирию
Девушка фотографируется с ретро-автомобилем в Гаване
АТОР: Кубу в 2019 году посетили более ста тысяч российских туристов
Подготовка к экономическому форуму Россия – Африка
Делегации 12 африканских стран прибыли в Сочи на экономический форум
Президент Сирии Башар Асад во время встречи с военными САР
Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:29Космонавт Крикалев похвалил уровень разработки лунного скафандра НАСА
06:17Посольство России направило запрос в госдеп из-за задержания Билалова
06:03Россия строит специальный корабль для космических туристов
05:57На юге Красноярского края построили временные дамбы
05:56Эксперт: меморандум России и Турции снизит напряженность конфликтов в Сирии
05:39Россия готова обсудить с США полет американского астронавта на "Союзе"
05:30Иран не просил Россию помочь отправить астронавта на МКС
05:10Российская военная полиция начала патрулировать позиции вблизи Манбиджа
05:08В Пентагоне рассказали о полете B-52, сымитировавшем бомбардировку Крыма
05:01Крупнейшая медная компания Чили присоединится к всеобщей забастовке
05:00Экс-министр соцразвития Мексики останется в тюрьме на время следствия
04:51Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
04:30В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора в целях экономии
04:30"Трансмашхолдинг" объяснил, почему купил завод в ЮАР
04:28В конгрессе США призвали Россию предоставить доказательства вины Уилана
04:24Ким Чен Ын приказал снести южнокорейские сооружения на горе Кымгансан
04:20В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта
04:10ТМХ рассказал, как 30 сварщиков из ЮАР работали на заводе в Твери
04:05СМИ: в США задержали бывшего главу "Курортов Северного Кавказа"
04:00Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
Лента новостейМолния