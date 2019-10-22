Эксперты рассказали, где российские туристы встретят Новый год

Турист в рождественской шапке на пляже Бонди в Сиднее

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Туроператоры отмечают рост интереса путешественников к новогодним турам за рубеж, Туроператоры отмечают рост интереса путешественников к новогодним турам за рубеж, сообщает АТОР.

Эксперты ассоциации уточняют, что большинство россиян встретят Новый год дома или в гостях в кругу друзей. Значительное число тех, кто все же отправится в путешествие, выберут поездки по России. Лишь каждый пятый из них, по прогнозам аналитиков, приобретет тур. 80% отдыхающих организуют путешествие самостоятельно, с помощью интернет-сервисов.

Если пик продаж новогодних путевок на отечественные курорты туроператоры ожидают с середины ноября, то количество бронирований туров за границу уже сейчас заметно выше, чем год назад. Некоторые из участников рынка заявили об увеличении объемов продаж в три раза по сравнению с показателями прошлого года.

Рост спроса эксперты объясняют более приемлемой по сравнению с прошлым годом стоимостью путевок. Цены удалось сдержать за счет увеличения количества чартерных рейсов, в том числе из регионов.

Рейтинг новогодних предпочтений среди зарубежных направлений, как и в прошлом году, возглавляет Таиланд. Это, по словам аналитиков, единственное направление, которое уже десять лет входит в тройку самых популярных у российских туристов.

Конкуренцию Таиланду составляют ОАЭ. Причем у части туроператоров продажи путевок в Арабские Эмираты идут активнее, чем в азиатскую страну.