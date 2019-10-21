Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-22T00:12Z
https://ria.ru/20191021/1560047313.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_5a6b30fcd1135a0690ea1eb5366d07b0.jpg
РИА Новости

На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь

23:56 21.10.2019 (обновлено: 00:12 22.10.2019)
401
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС России
Сотрудники противопожарной службы МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Пятьдесят человек эвакуированы из-за розлива жидкой меди на заводе "Уралэлектромедь" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию – УГМК) в городе Верхняя Пышма Свердловской области, сообщает управление МЧС по региону.
Информация о происшествии поступила в 23.30 (21.30 мск).
"На площади десять квадратных метров произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи. Из цеха были эвакуированы 50 человек. Пострадавших нет. Работники цеха произвели охлаждение вытекшего сплава меди путем засыпания черновой меди", - говорится в сообщении.
На место выезжали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека, задействовать силы МЧС не потребовалось
В 00.25 (22.25 мск) с места вызова был дан общий отбой. После ликвидации последствий ЧП цех работает в штатном режиме.
Автомобиль скорой медицинской помощи
Вчера, 23:10РИА Новости
Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Как пояснили в "Уралэлектромеди", по предварительным данным, в 22.46 (20.46 мск) в медеплавильном цехе произошел технологический сбой в работе установки весового дозирования одной из анодных печей цеха.
"Печь была остановлена, частично металл был направлен в специальный приямок. Иных технологических нарушений в работе оборудования нет. В целях предотвращения негативных последствий технологический персонал, порядка 50 человек, был выведен в безопасное место. Пострадавших нет. ЧП ликвидировано до приезда пожарных расчетов, в настоящее время цех работает в штатном режиме", - говорится в сообщении предприятия.
"Уралэлектромедь" входит в состав горно-металлургического холдинга УГМК с 1999 года. Кроме основной промышленной площадки в городе Верхняя Пышма, в состав предприятия входят два филиала в Свердловской области. "Уралэлектромедь" осуществляет полный производственный цикл, от переработки черновой меди и лома до выпуска продуктов из меди.
Предприятие ОАО Полиэф компании Сибур-ПЭТФ в г.Благовещенске (Республика Башкортостан) – производитель полиэтилентерефталата и терефталевой кислоты.
Вчера, 14:16РИА Новости
Башкирский завод разработал план по переработке сточных вод после ЧП
201120
Обсудить 0
Уральская горно-металлургическая компанияСвердловская областьПроисшествия
Рекомендуем
Актер, режиссер, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
РИА
Новости
Полицейский автомобиль
Семью попавшей в больницу орловской девочки обокрали при покупке дома
Президент РФ В. Путин встретился с вице-премьером О. Голодец
Путин провел встречу с Голодец
Греция. Святая Гора Афон
В РПЦ не считают, что весь Афон перешел на сторону патриарха Варфоломея
Лента
новостей
Муфтий Москвы: благотворительность - это не отчетность, а ежедневная работа
Муфтий после пожара в Ростове призвал ограничить распространение алкоголя
Центр НАСА в шате Флорида, США
НАСА рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией
Астероид, который уничтожил динозавров
Еще один факт подтверждает, что динозавров погубил астероид
Тамара Морщакова
Морщакова вышла из состава СПЧ
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Легойда назвал заявления о "поражении" РПЦ на Афоне "псевдоанализом"
Полиция
Росгвардейцы задержали "кладмена" на юго-западе Москвы
Здание вертикальной сборки НАСА
В НАСА заявили о необходимости международной поддержки для высадки на Луну
Автомобиль Следственного комитета РФ
СМИ рассказали о новой версии убийства депутата и ее семьи в Подмосковье
Эвакуация автомобиля на штрафстоянку за неправильную парковку в Москве
Москвичка получила 80 штрафов на 500 тысяч рублей за нарушение ПДД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния