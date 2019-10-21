На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Пятьдесят человек эвакуированы из-за розлива жидкой меди на заводе "Уралэлектромедь" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию – УГМК) в городе Верхняя Пышма Свердловской области, сообщает управление МЧС по региону.

Информация о происшествии поступила в 23.30 (21.30 мск).

"На площади десять квадратных метров произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи. Из цеха были эвакуированы 50 человек. Пострадавших нет. Работники цеха произвели охлаждение вытекшего сплава меди путем засыпания черновой меди", - говорится в сообщении.

На место выезжали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека, задействовать силы МЧС не потребовалось

В 00.25 (22.25 мск) с места вызова был дан общий отбой. После ликвидации последствий ЧП цех работает в штатном режиме.

Как пояснили в "Уралэлектромеди", по предварительным данным, в 22.46 (20.46 мск) в медеплавильном цехе произошел технологический сбой в работе установки весового дозирования одной из анодных печей цеха.

"Печь была остановлена, частично металл был направлен в специальный приямок. Иных технологических нарушений в работе оборудования нет. В целях предотвращения негативных последствий технологический персонал, порядка 50 человек, был выведен в безопасное место. Пострадавших нет. ЧП ликвидировано до приезда пожарных расчетов, в настоящее время цех работает в штатном режиме", - говорится в сообщении предприятия.