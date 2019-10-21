В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Решение о том, помогать ли США с доставкой американских астронавтов на МКС в 2020 году, если не будут готовы новые американские корабли, будет за Россией, сообщил в понедельник администратор НАСА Джим Брайденстайн.

Последние астронавты НАСА, которые попали на МКС на российском корабле, вернутся на Землю в октябре 2020 года. В дальнейшем США планируют доставлять космонавтов на новых кораблях Dragon и Starliner, пуски которых неоднократно переносились.

"Это будет зависеть от России, помочь нам договориться, как этого достичь, потому что у них тоже есть график, который нужно выдерживать", - сказал он на пресс-конференции на Международном астронавтическом конгрессе.

Брайденстайн добавил, что представители российской и американской космических отраслей уже обсуждали, как США можно будет предоставить кресло в российском "Союзе", если это понадобится.

Как уточнил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, для того чтобы поддерживать станцию на орбите, нужно, чтобы и астронавты присутствовали на американском сегменте, и космонавты на российском.