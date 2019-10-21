Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС

"Я знаю, что в палате представителей и сенате США есть законопроекты, которые предполагают продление работы МКС до 2030 года. Я думаю, что есть поддержка для обоих законопроектов. Будут ли они проведены, я не знаю, это, так сказать, выше моей зарплаты. Думаю, что заинтересованность в этом в палате представителей и в сенате точно есть", - сказал Брайденстайн, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном продлении госфинансирования станции.