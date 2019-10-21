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РИА Новости

Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС

23:35 21.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлава НАСА Д. Брайденстайн
Глава НАСА Д. Брайденстайн
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Идея продлить работу Международной космической станции до 2030 года пользуется поддержкой в конгрессе США, заявил глава НАСА Джим Брайденстайн в ходе пресс-конференции на Международном конгрессе по астронавтике в Вашингтоне.
"Я знаю, что в палате представителей и сенате США есть законопроекты, которые предполагают продление работы МКС до 2030 года. Я думаю, что есть поддержка для обоих законопроектов. Будут ли они проведены, я не знаю, это, так сказать, выше моей зарплаты. Думаю, что заинтересованность в этом в палате представителей и в сенате точно есть", - сказал Брайденстайн, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном продлении госфинансирования станции.
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Джим БранденстайнМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаНАСАСША
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