Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.