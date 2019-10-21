Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции

ВАШИНГТОН, 21 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
"Но если <...> военные действия будут необходимы, то вы должны знать, что президент Трамп полностью готов предпринять такие действия", — сказал он в интервью телеканалу CNBC.
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Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов. Вашингтон и Анкара 17 октября договорились о приостановке этой операции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Анкаре необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.