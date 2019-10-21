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РИА Новости

Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше

23:24 21.10.2019
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© AP Photo / Czarek SokolowskiЛюди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинские мигранты ежедневно сталкиваются с насилием в Польше: их избивают, пытаются лишить заработанных денег и оскорбляют, пишет "Обозреватель".
Украинского актера Юрия Чеботарева избил управляющий пиццерии, в которой он работал поваром. Актер пытался отпроситься с работы ради участия в театральном фестивале, но руководитель предложил ему выбрать между сценой и работой. Чеботарев выбрал театр, но вернувшись за расчетом, столкнулся с недоплатой и агрессией. В результате конфликта украинцу сломали и нос, и только в присутствии полиции он смог получить причитающиеся ему деньги.
"Я уверен, что если бы я себя защищал и на лице руководителя пиццерии был бы хоть один синяк, меня бы уже сегодня депортировали", — заявил украинец.
Чеботарев также рассказал, что однажды к нему на улице пристали несколько нетрезвых поляков, так как по его речи они поняли, что он с Украины. После этого они посоветовали ему убираться из страны и начали толкать.
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Еще один похожий случай произошел с коллегой Чеботарева. Его избили в автобусе за то, что он разговаривал с женой на украинском языке. Неизвестный ударил его сумкой по лицу.
Другой инцидент произошел с братьями Николаем и Владиславом Саенко. Мужчины решили сходить в ночной клуб в Польше. Охранники услышали, что они говорят на украинском, и стали оскорблять братьев. Тогда молодые люди решили пойти на улицу за сигаретами, но поляки последовали за ними. Охранники повалили их на землю и начали избивать ногами. Их не остановило даже то, что украинцы уже потеряли сознание. После избиения Николай Саенко провел в коме 18 дней. Теперь у него парализована левая сторона тела.
Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель существенно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.
По данным Евростата, чаще всего украинцы выбирают для заработков Польшу. По словам украинских мигрантов, местные зарплаты кажутся им "космическими", хотя в сопоставлении с местными ценами едва позволяют сводить концы с концами. Как рассказывают "заробитчане", в Польше к ним относятся как к "дешевой рабочей силе", а условия труда в стране "просто ужасные". Поляки же в многочисленных опросах жалуются на незнание украинцами польского языка и конкуренцию за рабочие места.
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