Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Украинские мигранты ежедневно сталкиваются с насилием в Польше: их избивают, пытаются лишить заработанных денег и оскорбляют, пишет "Обозреватель".

Украинского актера Юрия Чеботарева избил управляющий пиццерии, в которой он работал поваром. Актер пытался отпроситься с работы ради участия в театральном фестивале, но руководитель предложил ему выбрать между сценой и работой. Чеботарев выбрал театр, но вернувшись за расчетом, столкнулся с недоплатой и агрессией. В результате конфликта украинцу сломали и нос, и только в присутствии полиции он смог получить причитающиеся ему деньги.

"Я уверен, что если бы я себя защищал и на лице руководителя пиццерии был бы хоть один синяк, меня бы уже сегодня депортировали", — заявил украинец.

Чеботарев также рассказал, что однажды к нему на улице пристали несколько нетрезвых поляков, так как по его речи они поняли, что он с Украины. После этого они посоветовали ему убираться из страны и начали толкать.

Еще один похожий случай произошел с коллегой Чеботарева. Его избили в автобусе за то, что он разговаривал с женой на украинском языке. Неизвестный ударил его сумкой по лицу.

Другой инцидент произошел с братьями Николаем и Владиславом Саенко. Мужчины решили сходить в ночной клуб в Польше. Охранники услышали, что они говорят на украинском, и стали оскорблять братьев. Тогда молодые люди решили пойти на улицу за сигаретами, но поляки последовали за ними. Охранники повалили их на землю и начали избивать ногами. Их не остановило даже то, что украинцы уже потеряли сознание. После избиения Николай Саенко провел в коме 18 дней. Теперь у него парализована левая сторона тела.

Ежегодно на сезонные работы за рубеж отправляются около девяти миллионов украинцев. В последние годы этот показатель существенно вырос и продолжает увеличиваться. Такая ситуация существенно вредит экономической ситуации в самой Украине.