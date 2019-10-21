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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти

23:24 21.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что некая американская компания может помочь сирийским курдам в добыче нефти.
"Я всегда говорил, что если вы заходите (в страну) – контролируйте нефть. То же самое здесь. Мы придумаем кое-что с курдами, чтобы у них были какие-то деньги, денежный поток. Мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно. Им нужны деньги, которых у них сейчас практически нет", - сказал Трамп в понедельник журналистам перед заседанием кабинета министров.
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Он отметил, что речь идет о "не очень большом нефтяном регионе".
На этом же мероприятии Трамп сообщил, что часть американских военных будет размещена в Сирии в некоем районе для "охраны нефти", то есть в нефтеносном районе.
США и их союзники с 2014 года проводили в Сирии и Ираке операцию против террористической организации ИГ*, причем в Сирии действовали без согласия официальных властей страны.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииДональд ТрампСирияСШАВ мире
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