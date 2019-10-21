Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти

"Я всегда говорил, что если вы заходите (в страну) – контролируйте нефть. То же самое здесь. Мы придумаем кое-что с курдами, чтобы у них были какие-то деньги, денежный поток. Мы можем сделать, чтобы одна наша крупная нефтяная компания вошла туда и все сделала правильно. Им нужны деньги, которых у них сейчас практически нет", - сказал Трамп в понедельник журналистам перед заседанием кабинета министров.