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РИА Новости

"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС

23:19 21.10.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. РФ и США работают над продлением деятельности Международной космической станции, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев.
"Мы работаем с технической стороны, чтобы определить, возможно ли продление жизнедеятельности МКС. Мы также работаем с нашим правительством, чтобы получить разрешение на будущее финансирование этой программы", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции.
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202015
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Сергей КрикалевМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаРоскосмосРоссияСША
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