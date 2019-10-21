"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС

ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. РФ и США работают над продлением деятельности Международной космической станции, заявил исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев.
"Мы работаем с технической стороны, чтобы определить, возможно ли продление жизнедеятельности МКС. Мы также работаем с нашим правительством, чтобы получить разрешение на будущее финансирование этой программы", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции.
Администрация США ранее заявляла, что ее целью является перевести МКС на коммерческое финансирование после 2024 года.