"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС

"Мы работаем с технической стороны, чтобы определить, возможно ли продление жизнедеятельности МКС. Мы также работаем с нашим правительством, чтобы получить разрешение на будущее финансирование этой программы", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос РИА Новости на пресс-конференции.