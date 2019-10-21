СБ призвал страны ООН помочь в поимке исполнителей терактов в Афганистане

ООН, 21 окт – РИА Новости. Совбез ООН призвал страны организации оказать содействие в установлении и привлечении к ответственности организаторов и исполнителей недавних терактов в Афганистане, говорится в заявлении членов СБ.

Агентство Пажвак 18 октября сообщило, что неизвестные обстреляли ракетами мечеть в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. Как отмечало агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети. Погибли более 70 человек, еще 60 пострадали. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.

В заявлении сказано, что члены Совбеза строжайшим образом осуждают террористическую атаку, произошедшую 18 октября.

"Члены Совета Безопасности подчеркнули, что необходимо задержать и привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, спонсоров террористических актов, оправдания которым нет", - отмечается в документе.