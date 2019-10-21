Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-21T23:08Z
https://ria.ru/20191021/1560046840.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149179/08/1491790843_0:289:5540:3405_1036x0_80_0_0_c8736ad2156970cdf8cac681aa383412.jpg
РИА Новости

СБ призвал страны ООН помочь в поимке исполнителей терактов в Афганистане

23:08 21.10.2019
92
© AFP 2019 / Jewel SamadЗаседание Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017
Заседание Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017
© AFP 2019 / Jewel Samad
ООН, 21 окт – РИА Новости. Совбез ООН призвал страны организации оказать содействие в установлении и привлечении к ответственности организаторов и исполнителей недавних терактов в Афганистане, говорится в заявлении членов СБ.
Агентство Пажвак 18 октября сообщило, что неизвестные обстреляли ракетами мечеть в районе Хаска Мина в афганской провинции Нангархар на востоке страны во время пятничной молитвы. Как отмечало агентство, в результате взрыва обрушилась крыша мечети. Погибли более 70 человек, еще 60 пострадали. Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за случившееся.
В заявлении сказано, что члены Совбеза строжайшим образом осуждают террористическую атаку, произошедшую 18 октября.
"Члены Совета Безопасности подчеркнули, что необходимо задержать и привлечь к ответственности исполнителей, организаторов, спонсоров террористических актов, оправдания которым нет", - отмечается в документе.
В нем также сказано, что члены Совбеза "призвали все государства оказать активное содействие правительству Афганистана и другим соответствующим властям в этом вопросе в соответствии с их обязательствами в рамках международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности".
Вид на город Кабул в Афганистане
18 октября, 16:12РИА Новости
Правительство Афганистана осудило атаку на мечеть на востоке страны
111000
Обсудить 0
Совет Безопасности ООНАфганистанООНВ мире
Рекомендуем
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Манбидж, Сирия
Трамп заявил, что американские военные уже десять лет находятся в Сирии
РИА
Новости
Центр НАСА в шате Флорида, США
НАСА рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией
Сотрудник ДПС
Движение в центре Москвы ограничат с 22 октября в связи с проведением марша
Боевик террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) во время столкновений с бойцами Сирийских демократических сил в Багузе, Сирия
Боевики в Идлибской зоне деэскалации не желают мира, заявили в ЦПВС
Лента
новостей
Александр Вучич
Сербия будет увеличивать объемы закупок газа в России, заявил Вучич
Вице-президент США Майкл Пенс выступает на торжественной церемонии по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Варшаве
Пенс заявил, что США намерены лидировать в космосе
Акция Бессмертный полк в Белграде
Президент Сербии возглавит "Бессмертный полк" в Белграде в 2020 году
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160 в воздухе
Минобороны России отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Здание Генеральной прокуратуры Украины в Киеве
Генпрокуратура Украины намерена уволить 218 прокуроров
Протестующий во время акции протеста в Сантьяго
Комендантский час вновь ввели в столичном регионе Чили в связи с протестами
Актер, режиссер, продюсер, телеведущий Леонид Ярмольник
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Турция проинформировала о своей операции в Сирии военных атташе 63 стран
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
Хозяева бара в Мексике погибли при нападении на заведение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Доли процента отделяют президента Боливии от переизбрания на новый срок
02:07В постпредстве России посоветовали НАТО купить книги о битве за Сталинград
01:30Горбачев назвал победителей в холодной войне
01:15Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
00:55В Эквадоре восстановили объем производства нефти
00:52Пушков прокомментировал готовность Трампа воевать с Турцией
00:34Ozon позволит пользователям зарабатывать на заказах
00:28Захарова ответила на слова Цукерберга о "вмешательстве" РФ в выборы в США
00:18СМИ: Пентагон готовится к полному выводу войск из Афганистана
00:14Экс-премьер Латвии заявил, что страна попала в "пятую точку"
00:07ГД хочет ратифицировать протокол к конвенции СЕ о предупреждении терроризма
23:56На заводе в Свердловской области пролилась жидкая медь
23:46В НАСА рассказали о перспективах доставки астронавтов на МКС в 2020 году
23:35Глава НАСА считает, что конгресс поддержит идею о продлении работы МКС
23:33СМИ: импичмент Трампа будет основан на "злоупотреблении властью" по Украине
23:31Помпео рассказал о готовности Трампа к войне против Турции
23:24Украинцы рассказали, как их избивают за мову в Польше
23:24Трамп пообещал сирийским курдам помощь в добыче нефти
23:19"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
23:10Восемь человек пострадали при ЧП на нефтяном заводе в Оренбургской области
Лента новостейМолния