Трамп заявил, что американские военные уже десять лет находятся в Сирии

ВАШИНГТОН, 21 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что военные США уже 10 лет находятся в Сирии для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"*.

"Предполагалось, что они будут там в течение 30 дней. А они уже там в течение 10 лет – в Сирии. Десять лет. Предполагалось, что они войдут (в страну), нанесут быстрый удар по ИГ* и выйдут", - сказал Трамп в понедельник журналистам перед заседанием кабинета министров.

Трамп не уточнил, почему он отсчитывает такой срок борьбы с террористической группировкой, которая начала активную деятельность лишь в 2014 году.

Кроме того, Трамп сделал очередное противоречивое заявление о выводе американских военнослужащих из Сирии. Ранее сообщалось, что из примерно тысячи военнослужащих США в Сирии в стране останутся около 150-200 человек, которые будут контролировать гарнизон Ат-Танф на юге. Остальные будут выведены, но не в США, а в соседний Ирак. Теперь Трамп упомянул, что помимо этого гарнизона часть военных будет размещена в Сирии в районе границы с Израилем, а еще одна – в некоем другом месте для "охраны нефти", то есть нефтеносного района.

США и их союзники с 2014 года проводили в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действовали без соглашения официальных властей страны.