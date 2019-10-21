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РИА Новости

НАСА рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией

22:52 21.10.2019
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
ВАШИНГТОН, 21 окт - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА рассчитывает на расширение сотрудничества США и России в космосе, заявил глава НАСА Джим Бранденстайн.
"Что касается сотрудничества в космосе, то космос предоставляет уникальную возможность свести вместе страны, которые исторически этого не делают. Здесь я делю сцену с Россией", - сказал Бранденстайн в ходе совместной пресс-конференции с главами ряда космических агентств на Международном конгрессе по астронавтике. За одним столом с главой НАСА сидел исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
"Нет сомнения, и мы осознаем, что у нас (с Россией) ясные и прозрачные земные споры. Но, когда идет речь о сотрудничестве на МКС, наше сотрудничество остается крепким, и мы хотим его сохранить крепким. Мы хотели бы его расширить еще больше", - сказал Бранденстайн.
Вместе с тем, он подчеркнул, что поправка в бюджете США не позволяет НАСА сотрудничать по исследованию космоса с Китаем.
Бранденстайн не ответил на вопрос, что имел в виду вице-президент США Майкл Пенс, сказавший на открытии конференции, что США готовы работать в космосе лишь со "стремящимися к миру" нациями в понимании Вашингтона. Он не сказал также, является ли эта формулировка свидетельством нового поворота в космической политике США.
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