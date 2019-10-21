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РИА Новости
Культура

Путин призвал разобраться с оснащением сельских кинотеатров

22:48 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с вице-премьером О. Голодец
Президент РФ В. Путин встретился с вице-премьером О. Голодец
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец призвал разобраться с оснащением сельских кинотеатров, чтобы там показывали больше современного российского кино, стенограмма беседы опубликована в понедельник на сайте Кремля.
Семнадцатого октября Путин во ВГИКе провел встречу с выдающимися выпускниками. Кинематографисты обозначили президенту ряд проблем в отрасли.
"Что касается новых залов, в том числе на селе. Применительно к кино, там у нас есть, выделены деньги, миллиард, по-моему, на оснащение муниципальных центров кино. Но как говорят коллеги, с которыми встречались во ВГИКе, прокатывать нечего из того, что наша киноиндустрия предоставляет. Это несколько странно звучит у нас", - заметил президент.
Голодец на это согласилась, добавив, что в России есть "золотая коллекция".
Президент РФ В. Путин встретился с вице-премьером О. Голодец
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"У нас много. А они говорят про то, что все эти старые советские фильмы крутят, а нового очень мало появляется", - сказал президент.
Также он отметил, что в ходе беседы во ВГИКе прозвучала идея "сократить этот объект на миллиард и направить деньги на других нужды". "Я считаю, что этого нельзя делать, потому что перебрасывать по ходу исполнения бюджета одни средства на другие цели - можем не сделать то, что планировали, но и не достичь необходимых целевых показателей на то, ради чего мы отвлечем эти деньги", - указал глава государства.
Он добавил, что эти средства необходимо эффективно тратить. "Надо, чтобы все-таки это все состоялось, не знаю, какой сейчас процент исполнения, я вас прошу посмотреть на это, и надо все-таки контролировать, как идет процесс оснащения этих кинотеатров, клубов и так далее", - заметил Путин.
Президент РФ В. Путин встретился с вице-премьером О. Голодец
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Голодец в ответ сообщила, что бывает в регионах. "Последний раз я была в Гавриловом посаде, это Ивановская область, в таком кинотеатре. Я видела, реальные люди реально приходят в эти кинотеатры. Я была на Горном Алтае, в Барнауле. Тоже замечательно работает это", - сказала она.
Президент заметил на это, что бывать на местах - это хорошо. "Но этого недостаточно. Нужно иметь полную картину. Не в конкретном месте, там, там хорошо, а понимать и знать, где не очень хорошо, где плохо, и наводить там порядок", - заключил Путин.
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КультураВГИКОльга ГолодецВладимир ПутинРоссия
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