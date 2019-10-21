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РИА Новости
Культура

Путин призвал Голодец помочь в продвижении документального кино в России

22:42 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с вице-премьером О. Голодец
Президент РФ В. Путин встретился с вице-премьером О. Голодец
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Ольгой Голодец призвал помочь в продвижении российского документального кино, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
Путин 17 октября во ВГИКе провел встречу с выдающимися выпускниками. В ходе беседы к нему обратилась София Гилеева, выпускница документальной мастерской 2015 года. По ее мнению, документальное кино "умирает" в РФ, не производится качественных проектов. Гилеева попросила создать студию для молодых специалистов, которая будет заниматься всеми циклами производства. В ответ глава государства тогда указал, что вопрос должен быть проработан, но в целом, по его мнению, "это можно сделать, и даже целесообразно".
На встрече с Голодец Путин отметил, что нужно обсудить проблемы документального кино.
"Сейчас говорю про документальное кино (его проблемы - ред.). Если вы это не обсуждали, я вас прошу это сделать. Там есть еще ряд моментов, связанных с продвижением этого контента. Я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы талантливые ленты продвигались и на экраны, и на телевидение", - сказал президент.
Президент РФ В. Путин встретился с вице-премьером О. Голодец
Вчера, 22:37Культура
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Он перечислил то, что может найти отражение в фильмах: "достижения, какие-то проблемы, о которых тоже нужно ставить вопрос в документальном кино".
"Есть привлекательные вещи, связанные с экологией, с внутренним нашим туризмом, с искусством и так далее. Эта ниша, безусловно, имеется, она востребована, такой контент востребован. Надо им помочь просто", - заявил Путин.
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КультураВГИКОльга ГолодецВладимир ПутинРоссия
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