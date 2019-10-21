Путин призвал Голодец помочь в продвижении документального кино в России

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Ольгой Голодец призвал помочь в продвижении российского документального кино, Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Ольгой Голодец призвал помочь в продвижении российского документального кино, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Путин 17 октября во ВГИКе провел встречу с выдающимися выпускниками. В ходе беседы к нему обратилась София Гилеева, выпускница документальной мастерской 2015 года. По ее мнению, документальное кино "умирает" в РФ, не производится качественных проектов. Гилеева попросила создать студию для молодых специалистов, которая будет заниматься всеми циклами производства. В ответ глава государства тогда указал, что вопрос должен быть проработан, но в целом, по его мнению, "это можно сделать, и даже целесообразно".

На встрече с Голодец Путин отметил, что нужно обсудить проблемы документального кино.

"Сейчас говорю про документальное кино (его проблемы - ред.). Если вы это не обсуждали, я вас прошу это сделать. Там есть еще ряд моментов, связанных с продвижением этого контента. Я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы талантливые ленты продвигались и на экраны, и на телевидение", - сказал президент.

Он перечислил то, что может найти отражение в фильмах: "достижения, какие-то проблемы, о которых тоже нужно ставить вопрос в документальном кино".