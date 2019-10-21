Путин поручил Голодец проработать вопрос поддержки документального кино

"Я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы талантливые ленты продвигались и на экраны, и на телевидение. Есть и достижения России. Есть какие-то проблемы, о которых тоже нужно ставить вопрос в документальном кино. Есть привлекательные вещи, связанные с экологией, с внутренним нашим туризмом, с искусством и так далее. Эта ниша, безусловно, имеется, она востребована, такой контент востребован. Надо им помочь просто", - сказал он.