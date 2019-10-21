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РИА Новости
Культура

Путин поручил Голодец проработать вопрос поддержки документального кино

22:37 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с вице-премьером О. Голодец
Президент РФ В. Путин встретился с вице-премьером О. Голодец
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец заявил о необходимости продвижения российского документального кино, поскольку там поднимаются важные темы, такие как экология, туризм, искусство.
Стенограмма встречи Путина и Голодец опубликована на сайте Кремля. В разговоре президент поднял тему, которая обсуждалась на встрече с коллективом ВГИКа.
"Там была еще одна идея – создать студию документального фильма. Вам министр не докладывал об этом, нет?" - поинтересовался Путин.
"Мы это не обсуждали пока", - ответила Голодец.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова
Вчера, 21:12РСпорт
Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта
Путин попросил ее обсудить этот вопрос, а также ряд моментов, связанных с продвижением контента.
"Я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы талантливые ленты продвигались и на экраны, и на телевидение. Есть и достижения России. Есть какие-то проблемы, о которых тоже нужно ставить вопрос в документальном кино. Есть привлекательные вещи, связанные с экологией, с внутренним нашим туризмом, с искусством и так далее. Эта ниша, безусловно, имеется, она востребована, такой контент востребован. Надо им помочь просто", - сказал он.
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КультураОльга ГолодецВладимир ПутинРоссия
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