Путин поручил Голодец проработать вопрос поддержки документального кино

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец заявил о необходимости продвижения российского документального кино, поскольку там поднимаются важные темы, такие как экология, туризм, искусство.
Стенограмма встречи Путина и Голодец опубликована на сайте Кремля. В разговоре президент поднял тему, которая обсуждалась на встрече с коллективом ВГИКа.
"Там была еще одна идея – создать студию документального фильма. Вам министр не докладывал об этом, нет?" - поинтересовался Путин.
"Мы это не обсуждали пока", - ответила Голодец.
Путин попросил ее обсудить этот вопрос, а также ряд моментов, связанных с продвижением контента.
"Я думаю, что мы все заинтересованы в том, чтобы талантливые ленты продвигались и на экраны, и на телевидение. Есть и достижения России. Есть какие-то проблемы, о которых тоже нужно ставить вопрос в документальном кино. Есть привлекательные вещи, связанные с экологией, с внутренним нашим туризмом, с искусством и так далее. Эта ниша, безусловно, имеется, она востребована, такой контент востребован. Надо им помочь просто", - сказал он.