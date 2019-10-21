Морщакова вышла из состава СПЧ

Ранее президент Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ. Вместо Михаила Федотова главой консультативного органа стал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, который также займет должность советника президента. Из состава СПЧ исключили занимавшего пост зампредседателя совета Евгения Боброва, адвоката Павла Чикова, Игоря Шаблинского и Екатерину Шульман.