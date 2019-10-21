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РИА Новости

Морщакова вышла из состава СПЧ

22:34 21.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ФилипповТамара Морщакова
Тамара Морщакова
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российский юрист, судья Конституционного Суда в отставке Тамара Морщакова вышла из состава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом сообщает RT.
Позднее Морщакова сообщила РБК, что приняла такое решение из-за изменения состава органа.
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Кремль назвал смену состава СПЧ ротацией
Ранее президент Владимир Путин внес изменения в состав СПЧ. Вместо Михаила Федотова главой консультативного органа стал секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, который также займет должность советника президента. Из состава СПЧ исключили занимавшего пост зампредседателя совета Евгения Боброва, адвоката Павла Чикова, Игоря Шаблинского и Екатерину Шульман.
В состав СПЧ вошли исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и президент автономной некоммерческой организации "Центр прикладных исследований и программ" Александр Точенов.
Сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав Гражданский контроль Александр Брод
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СПЧТамара МорщаковаОбщество
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