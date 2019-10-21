Комендантский час вновь ввели в столичном регионе Чили в связи с протестами

Протестующий во время акции протеста в Сантьяго

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт - РИА Новости. Власти вновь ввели комендантский час в столичном регионе Чили на фоне непрекращающихся протестов в стране, которые сопровождаются грабежами и беспорядками.

"Мы вынуждены установить комендантский час для столичного региона с 20.00 (2.00 мск) сегодняшнего дня до 6.00 (12.00 мск) завтрашнего дня", - сообщил в эфире 24 Horas генерал Хавьер Итурриага, которого президент назначил главным по обеспечению безопасности в стране во время действия чрезвычайного положения.

Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.