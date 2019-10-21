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РИА Новости

Комендантский час вновь ввели в столичном регионе Чили в связи с протестами

22:27 21.10.2019
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© REUTERS / Ivan AlvaradoПротестующий во время акции протеста в Сантьяго
Протестующий во время акции протеста в Сантьяго
© REUTERS / Ivan Alvarado
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 окт - РИА Новости. Власти вновь ввели комендантский час в столичном регионе Чили на фоне непрекращающихся протестов в стране, которые сопровождаются грабежами и беспорядками.
"Мы вынуждены установить комендантский час для столичного региона с 20.00 (2.00 мск) сегодняшнего дня до 6.00 (12.00 мск) завтрашнего дня", - сообщил в эфире 24 Horas генерал Хавьер Итурриага, которого президент назначил главным по обеспечению безопасности в стране во время действия чрезвычайного положения.
Шестого октября в стране выросли цены на проезд в метро на 30 чилийских песо (0,042 доллара). Это привело к протестам. Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями - люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли торговые центры, автобусы, в крупные города были стянуты военные и бронетехника.
Власти Чили на фоне массовых беспорядков ввели чрезвычайное положение не только в столице, но и в ряде городов, популярных у туристов. Две ночи подряд, с 19 по 21 октября, в ряде городов страны устанавливался комендантский час.
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