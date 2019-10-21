В Чехии стартовала кампания по снижению употребления алкоголя

ПРАГА, 21 окт – РИА Новости. Под девизом "Не пить – это нормально" правительство Чехии в понедельник начало кампанию по ограничению употребления алкоголя жителями республики, на которую выделили 2 миллиона крон (около 87 тысяч долларов), сообщил журналистам глава минздрава Адам Войтех.

"Мы не собираемся никого принуждать к абстиненции, в ходе кампании мы хотим обратить внимание людей на риски, связанные со злоупотреблением алкоголем. Кампания будет проходить посредством видеосюжетов на телевидении и в кинотеатрах, наружной рекламы, статей в СМИ. Помимо правительства, в организации кампании принимают участие минздрав, гостелевидение и медицинские страховые компании", - сказал Войтех.

По словам министра, чрезмерное злоупотребление алкоголем представляет для республики немалую проблему. Ежедневно его потребляют около 0,6 миллиона взрослых чехов, из них каждый шестой – в чрезмерных количествах. Также ежедневно выпивают 20% школьников девятых классов. "В результате расходы, связанные с последствиями пьянства, составляют почти 60 миллиардов крон (около 2,6 миллиарда долларов) в год", - подчеркнул Войтех.

Средний возраст приобщения чехов к алкоголю составляет, по данным минздрава, 12 лет, причем нередко этот процесс происходит в семье. Алкоголь способствует развитию примерно 250 заболеваний, в частности, сахарного диабета, многих онкологических болезней.

Как сообщил Войтех, минздрав намерен провозгласить второй месяц 2020 года "сухим февралем", предложив согражданам все 29 дней воздерживаться от употребления алкоголя. В свою очередь, депутаты парламента в ближайшее время рассмотрят проекты законов о регулировании рекламы на алкоголь, а также об увеличении налога на крепкие напитки. При этом правительство недавно одобрило снижение НДС на продажу разливного пива.