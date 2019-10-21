Почти 30 человек признали потерпевшими после прорыва дамбы под Красноярском

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Следователи признали потерпевшими по уголовному делу о прорыве дамбы в Красноярском крае почти 30 человек, сообщает ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии в понедельник.

"В настоящее время следователями в рамках расследования уголовного дела допрошено 185 свидетелей и очевидцев произошедшего, проведены обыски в офисах золотопромышленной артели, осуществлено семь осмотров места происшествия, в том числе с помощью квадрокоптера и вертолета, потерпевшими признаны 29 человек", - говорится в сообщении.

В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.