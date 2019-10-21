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РИА Новости

Почти 30 человек признали потерпевшими после прорыва дамбы под Красноярском

22:13 21.10.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкПрорыв дамбы в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Следователи признали потерпевшими по уголовному делу о прорыве дамбы в Красноярском крае почти 30 человек, сообщает ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии в понедельник.
"В настоящее время следователями в рамках расследования уголовного дела допрошено 185 свидетелей и очевидцев произошедшего, проведены обыски в офисах золотопромышленной артели, осуществлено семь осмотров места происшествия, в том числе с помощью квадрокоптера и вертолета, потерпевшими признаны 29 человек", - говорится в сообщении.
В субботу в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, судьба пяти пока неизвестна. В понедельник в Красноярском крае объявлен день траура.
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Вчера, 16:31РИА Новости
Опознаны 14 из 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
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Следственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
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